蛋荒｜新冠疫情禽流感等多重打擊　台灣日缺200萬隻雞蛋掀搶購潮

台灣近日一蛋難求，不僅傳統市場要實施限量採購，超市賣場也被清空貨架，甚至雞蛋產地亦有市民排隊搶購雞蛋。

每天的雞蛋缺口多達100萬至200萬隻，「蛋荒」之下，農委會主委陳吉仲表示即日起成立「雞蛋調度平台」，哪些通路需要雞蛋，會由農委會透過平台調度給消費者，另每天調度90萬隻雞蛋供應傳統市場及賣場，以因應農曆新年消費需求。



台灣近日出現「蛋荒」，每天的雞蛋缺口多達100萬至200萬隻。（聯合新聞網）

據台灣傳媒引述業者分析，新冠疫情導致國際原料價格大漲，飼養成本增加，加上去年5月因三級警戒餐廳停止內用，雞蛋滯銷，業界為止血大量淘汰蛋雞。但隨著疫情回穩，想要再重新飼養蛋雞時已發現無雞可買，種雞、雛雞都出現短缺。屋漏偏逢連夜雨，秋冬禽流感等疫病肆虐、溫差大令產蛋率下降，都令雞蛋缺口進一步擴大。

陳吉仲表示，將會把產地十多間大型生產業者、全國16間蛋商結合，成立「雞蛋調度平台」，優先釋出生鮮雞蛋給消費者。

「雞蛋荒」相信會到清明節後才會緩解，但時值長達9天農曆新年長假期，市民不能沒有雞蛋，令市面掀起一股搶購潮。在桃園中壢區的一間雞蛋行，平時約下午4時30分開店做生意，怎料近半個月來都有民眾提前半小時至1小時排隊。有排隊民眾更稱是第一次見識到買雞蛋要排隊，而且還規定每人只能限購15隻。

彰化縣是台灣最大雞蛋產地，平均每2隻雞蛋就有一隻來自彰化，但當地民眾也不例外要到處尋找雞蛋。