台灣棒球網紅疑遭妻子家暴　現場曝光：家具被砸爛牆面寫「死」字

台灣知名棒球評論YouTuber「台南Josh」疑夫妻吵架，「台南Josh」表姊、律師陳宇安在臉書PO文，透露表弟被妻子家暴，同時上傳幾張表弟家家具被砸爛照片，台南市警四分局今天說，有關此案，警方1月23日接獲訊息後，聯繫男方並偕同其返家拿取衣物，全案業依規定通報，男方已驗傷完畢，但暫無聲請保護令及提告。



警方說，此案發生於1月23日中午12點，轄區員警接獲求助訊息後，聯繫男方並偕同他返家拿取衣物，全案業依規定通報，但過往並無通報史，男方已驗傷完畢暫無聲請保護令及提告。據了解，因男方尚未提告，警方還沒有傳喚女方釐清案情。

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陳宇安PO文說：「夫妻吵架很正常，我不知道你們夫妻之間到底什麼問題，但是把家裡砸成這樣，在家裡到處寫死字」，而從陳宇安上傳的照片中，除了可以看到台南Josh裝潢好的新家相當凌亂，不僅電腦、椅子等家具被砸爛，碎片散落一地，窗簾也被利刃割破。

台南Josh的多件衣服也被剪爛，PO出的驗傷單也寫著，「頸部挫傷，左上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫，左前臂挫傷」等字樣。

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