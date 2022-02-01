月津港燈節．下｜疫情與蕭條夾擊　台灣庶民新年怎麼過

台南鹽水為台灣知名古城鎮，清朝時期憑藉倒風內海與急水溪河運，於雍正、乾隆年間發展為台灣著名港區。因其地形略微彎曲，狀似新月，故有「月津」之雅稱，與府城（今台南中西區與安平區）、彰化鹿港、台北艋舺，並稱台灣四大港，留下「一府二鹿三艋舺四月津」的時代記憶，側寫了先民開墾台灣的發展軌跡。

而今月津港雖不再承擔疏運功能，古鎮的歷史風華卻依舊鮮明，每年1月至3月間，此處應景舉辦新年與元宵燈節，吸引全台大批人潮湧入小鎮鹽水。「月津港燈節」更是全台眾多燈會中，唯一入圍德國紅點設計獎、榮獲展場設計組紅點獎的燈節品牌。2022年新春夜，特別實地走訪燈節現場，紀錄街坊鬧市的庶民百態。此為系列下篇。



疫情衝擊庶民生計

2021年受新冠疫情影響，持續8年的月津港燈節被迫停辦一屆，緊接的是5月疫情大蔓延，全台防疫警戒升至三級，各行各業同受打擊，不少公司因此倒閉裁員，小吃攤商則被迫斷炊數月，鹽水自也是重災區。

2022年燈節終於復辦，但過年前夕台灣疫情再起，桃園、高雄門户洞開，南北台灣同時淪陷，台南雖未爆發嚴重疫情，卻因毗鄰高雄風險不小。但鹽水已難承受再度升級的經濟重挫，台南市長黃偉哲遂於1月24日宣佈月津港燈節照常舉辦，「除非疫情急轉之下，或流行疫情指揮中心宣佈更加嚴格的防疫措施。」

但儘管市政府大開綠燈，疫情仍在一定程度上澆滅民眾的參與熱情。《多維新聞》實地走訪發現，鹽水的橋南老街遍佈小吃攤商，亦無執法人員針對「拿下口罩進食」等違規行為勸導、開罰，卻人潮稀疏不如過往，民眾購買小吃的意願也大幅降低，許多攤商只能坐着滑手機或閉目養神。

但儘管如此，身為庶民經濟代表，不少攤商仍是冒着染疫風險爭取生意。儘管收入不如預期，生計重擔仍驅使其不斷向前，持續拼搏。

月津港燈節市集：（點擊大圖瀏覽）

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蜂炮仍會鳴響

而與燈節同樣馳名的鹽水活動，是名聞全台的「鹽水蜂炮」，其根源恰與疫情息息相關。

清朝初期，急水溪尚未暴漲導致淤塞，鹽水仍是個繁榮港都，居民仰賴通商與近海漁業。然而咸豐年間鹽水爆發瘟疫，在醫療手段難阻疫情的恐慌下，居民湧向當地「關聖帝君」（關公）廟尋求解方，並依請示結果，在元宵節舉辦夜間遶境，由鹽水鎮南宮的「周倉爺」做開路先鋒、「關聖帝君」殿後，沿途燃放大量炮竹。繞境結束後，疫情逐漸消退，民眾認為「燃炮驅疫」起到作用，遂於元宵節年年沿襲，形成今日「鹽水蜂炮」傳統。

細究「蜂炮」製作過程，傳統是以木條釘制大型支架，再將上千支沖天炮排滿全架，使炮心相連組成炮城（或稱炮台），並在外觀黏貼色紙加以裝飾。如今則多了電子引信、LED與雷射等新設備，炮城架構也有鋼、不鏽鋼等新材，並會架上輪子方便移動。遶境開始前，各家便已備好炮城，直到神轎抵達門前才會推出，接着便由主人拉開紅布，撕下炮城上｢恭祝 關聖帝君 聖誕千秋 弟子某某某叩謝｣等字樣紅紙，於神轎前與金紙共同焚燒祝禱，再正式引燃自家炮城，供遶境神明點收蜂炮。遶境期間，各家燃炮此起彼落，全城鳴響宛如蜂群，故稱「蜂炮」。

鹽水的蜂炮傳統與關聖帝君信仰：（點擊大圖瀏覽）

而與月津港燈節相同，鹽水蜂炮也是名聞遐邇的觀光活動，吸引不少民眾參加，為當地帶來大筆收入。雖說活動方強烈要求民眾注意防護，必須穿戴安全帽、厚圍巾、防炮外套、長褲束口褲管、包覆鞋款等裝備，卻仍不時發生民眾被炮炸傷的意外。

2021年疫情襲捲全台，台南市政府原本規畫停辦蜂炮，卻在疫情逐漸趨緩後，收到地方強烈「復辦」要求，許多網友紛紛湧入市長黃偉哲臉書，寫下「還我鹽水蜂炮」等留言。最後經市府與鹽水武廟（奉祀關聖帝君）協商，鹽水蜂炮得以復辦，但為兼顧防疫，只能縮小規模，取消原本的遶境活動與主炮城施放，將已組裝完成的民間炮城集中至武廟廟前廣場施放，且不開放民眾入場，2022年亦是延續此規劃。

從月津港燈節市集到蜂炮活動，這次鹽水新年雖不如過往全城戒備，卻同樣提防疫情蔓延。但恰似蜂炮雖禁而鳴，庶民們的求生仍要繼續。