月津港燈節．上｜「三個中國」深藏台南鹽水

台南鹽水為台灣知名古城鎮，清朝時期憑藉倒風內海與急水溪河運，於雍正、乾隆年間發展為台灣著名港區。因其地形略微彎曲，狀似新月，故有「月津」之雅稱，與府城（今台南中西區與安平區）、彰化鹿港、台北艋舺，並稱台灣四大港，留下「一府二鹿三艋舺四月津」的時代記憶，側寫了先民開墾台灣的發展軌跡。

而今月津港雖不再承擔疏運功能，古鎮的歷史風華卻依舊鮮明，每年1月至3月間，此處應景舉辦新年與元宵燈節，吸引全台大批人潮湧入小鎮鹽水。「月津港燈節」更是全台眾多燈會中，唯一入圍德國紅點設計獎、榮獲展場設計組紅點獎的燈節品牌。2022年新春夜，特別實地走訪燈節現場，記錄遍佈水岸林間的火樹銀花。此為系列採訪上篇。



曾經輝煌的港都

回顧漢人在台南鹽水的開墾史，最早可追溯至明朝天啟元年（1621），彼時鄭芝龍、顏思齊據台，引入大陸移民來此拓墾。永曆16 年（1662）間，鄭成功在「反清復明」旗幟下，安排部將及眷屬到鹽水定居耕耘，此地聚落生態逐漸成形；清康熙23年（1684），朝廷劃台灣為一府三縣，鹽水開始與大陸泉州、廈門等地通商，月津港由此躍升繁榮港都，與安平、鹿港兩地並列南台灣重要水路交通要地。

彼時鹽水風景秀麗、富庶繁華，吸引騷人墨客來此吟詠，留下「興隆水月」、「聚波漁火」、「蓮寺荷花」、「東門曉月」、「釋寺甘泉」、「里仁松濤」、「赤兔望月」、「月池蛙鼓」等知名景點記載，共稱「月津八景」。然而咸豐年間瘟疫竄行，鹽水人口大幅減少，再逢光緒年間急水溪暴漲，港區淤積造成地貌改變，「魚蝦卸罷祠堂外，殘焰搖紅倚絳霄」舊景難現，大船亦難再入港，月津港終於無可避免繁華落盡，幾年春草歇，今日暮途窮。

與此同時，鹿港、府城亦因港口淤塞，被迫淡出歷史舞台，台灣的商業重心由此大幅北移，促成了艋舺、大稻埕等北部商港崛起，奠下「重北輕南」的發展格局，台北因而能有今日地位。而後艋舺也因新店溪及大嵙崁溪改道、居民械鬥嚴重，而被大稻埕、滬尾（今淡水）、基隆等地取代。幾番遞嬗，足見對陸通商影響台灣早年發展甚鉅，是為鹽水隱藏的第一重中國歷史痕跡。

黃昏下的月津港燈節：（點擊大圖瀏覽）

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美軍轟炸幾近全毀

1895年，日本侵佔台灣，創建殖民政權，引發全島武裝對抗。鹽水亦募得義勇3,000人，由鄉紳率領抗阻日軍，卻因寡不敵眾四下潰散，戰鬥持續5日便告終結，民眾只能被迫接受日本高壓統治。

日殖期間，台灣被打造成米糖生產基地，鹽水港製糖株式會社在明治36年（1903）成立，資本額約300萬日圓，製糖能力高達為350噸。其最初在台南州舊鹽水港廳的岸內莊設立新式製糖工廠，後經多次擴資、合併，成為手握7所製糖廠、2間酒精工廠的大公司。明治43年（1910），其已發展為資本額750萬日圓，製糖能力高達3,450噸的大會社，更是日據末期壟斷台灣糖業的四大會社之一。然當地居民與蔗農並未同享經濟紅利，而是被台日殖民高層與巨賈聯合盤剝，生活極度艱辛。

太平洋戰爭開始後，台灣遭遇了美軍的殘酷轟炸，鹽水因有多處糖廠、酒精廠，慘成重點空襲地。幾番轟炸過後，市區房屋盡被砲彈吞噬，民眾死傷無數，鹽水幾乎淪為廢墟。1945年，日本戰敗無條件投降，台灣終於光復，四大製糖會社所屬廠房、工地、生產機具均由國民政府接收，戰火傷痕逐漸復原，新的建設由此推展。

受日剝削、被美轟炸，是台灣身處歷史洪流下的不得已，亦是中國清末境遇的陰暗縮影，為鹽水隱藏的第二重中國歷史記憶。

夜色下的月津港燈節：（點擊大圖瀏覽）

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民進黨鐵票區

綜觀今日鹽水產業結構，其已喪失港埠輸運功能，人口嚴重外流，除番茄等農產品運營外，只能設法開闢觀光收入支撐當地財政，「月津港燈節」應運而生。

2004年，台南縣政府發起「月津風華再現計劃」，改善當地排水系統、設置小型淨水廠，推動橋南老街與生態公園改造，全計劃於2010年完工，台南縣政府開始舉辦第一屆「月津港迎春燈會」；縣市合併後，台南市政府持續推動燈節活動，於2012年擴大辦理「月津港燈節」，為百年古鎮寫下新傳統。而燈節雖於新年期間舉行，作品主題卻不受限該年生肖，台南市政府以自由創作形式，廣邀藝術家與個人工作室前來參展，無形中也帶動了地方營建、文創產業發展。

而在政治傾向上，鹽水的投票行為與多數南部城鎮相同，為民進黨的當然鐵票區。台南縣自1993年起由民進黨長期執政，縣市合併後亦未改變，月津港燈節雖呼應了新年、元宵節等中國習俗，當地人卻幾乎沒有中國認同，堪稱今日台灣主流民意縮影。台灣經歷早年反共教育，到如今台獨思潮崛起，與中國可謂日漸疏離、沒有温情，甚至在選票政治操弄下，生出了強烈憎恨，彷彿不如此表現，便會憶起自身流淌的中國血脈。這種拒斥中國，又註定鎖在中國的執着，是鹽水隱藏的第三重複雜中國印記。