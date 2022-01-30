洪都拉斯總統長孫暈倒　賴清德變身「賴醫生」上前關心被保安擋下

台灣副總統賴清德1月28日出席洪都拉斯新總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）就職禮，並與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）交談，引發兩岸關注。

不過原來當日也發生另一個有趣的小插曲：希奧瑪拉・卡斯特羅發表就職演說時，其長孫突然在台上暈倒，從政前任職醫生的賴清德見狀馬上變身「賴醫生」，直接從台上快步上前關心，不過最後被台上保安擋下。



台媒《聯合報》報道指，當時賴清德被台上的保安擋下，台方特使團的翻譯也上前拉住，於是賴清德又回到座位。

賴清德事後表示，當時他評估當事人會暈倒可能是因為血糖低或副交感神經影響等狀況，因為他是臨床醫生，盼提醒對方人員必須將當事人以平躺方式送醫。

報道又指，賴清德的「醫生魂爆發」其實早有先例。2013年他時任台南市長，一次他搭乘高鐵途中聽到廣播稱有乘客身體不舒服，急需醫生幫助。賴清德因此前去察看，發現一名男子全身冒冷汗，血壓下降呈休克狀況，他研判應是副交感神經造成的影響。隨後賴清德請服務人員給男子送上溫開水，讓男子躺平休息，過了幾分鐘後男子就恢復正常。

根據資料，賴清德在國立成功大學醫學院畢業，2003年取得美國哈佛大學公共衛生研究所碩士學位，從政前為內科醫生。