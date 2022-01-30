台南雙屍命案｜被判9次死刑坐冤獄18年　謝志宏獲賠3417萬新台幣

在2000年，台南發生震驚全台社會的雙屍命案，曾9次被判死刑的涉案男子謝志宏於2019年改判無罪，但期間已坐冤獄逾18年。

近日台灣高等法院台南分院判決謝志宏可獲3417萬元（新台幣，下同）補償金，該刑事補償金金額為台灣史上第二高。



台南歸仁雙屍命案發生在2000年6月23日深夜，郭俊偉與當時年僅19歲的謝志宏兩人被控酒後在路上搭訕一名18歲的陳姓女子，兩人其後與陳女發生口角，陳女遭兩人刺死。兩人行兇過程被經過的一名68歲張姓農夫撞見，兩人因而再殺掉農夫滅口。

案發後，謝志宏在遭關押的18多年裡歷經了9次的死刑判決，但他持續伸冤，最終獲判無罪，於2019年獲釋。台灣高等法院台南分院合議庭審判長黃建榮說明案情時表示，全案不利於謝志宏的有3項指控，分別是警詢2次的自白、同案的郭俊偉（死刑定讞）指證，以及死者刀傷不排除1人以上所為。

謝志宏在遭關押的18多年裡歷經了9次的死刑判決，但他持續伸冤，最終獲判無罪，於2019年獲釋。（中央社）

黃建榮指出，謝志宏2次警詢都沒有錄音錄影資料，幾乎無其他資料可供調查，警方違反刑事訴訟法，基於人權保護及公共利益的維護，謝志宏的自白無證據能力。至於郭俊偉指控謝志宏參與犯案且通過測謊，黃建榮則指，不能以測謊結果認定郭俊偉證述可信，何況郭俊偉經鑑定具「反社會人格」。

此外，對於當時法醫鑑定死者刀傷深淺不一，不排除1人以上所為。黃建榮解釋，不排除1人以上所為，但也有可能是1人，所以2名死者也有可能是郭俊偉1人所殺。

改以一日5000元上限折算

謝志宏共遭關押6834天，在刑事補償金方面，台灣高等法院台南分院原本裁定以一日3500元折算共計補償2391萬9千元，經謝志宏聲請覆審後，近日改以一日5000元上限折算，判決謝志宏共可獲3417萬元補償。

合議庭解釋裁定時指出，謝志宏因受羈押喪失人身自由，家庭失序、事業中斷，更因多次經法院判處死刑，面臨隨時遭執行死刑的恐懼及痛苦，期間更逢父親過世，身心艱苦，獲釋時已39歲，長達逾18年的羈押已耗去人生精華部分。此外，謝志宏在監期間、釋放後迄今均因焦慮精神症狀持續需就醫治療。

此外，謝志宏歷時近20年的訴訟煎熬，這段期間所受財產上的損害、精神上的痛苦甚大，家人也伴隨相對應的痛苦，謝志宏及家人的名譽也因遭判死刑確定而有所減損。