2022虎年｜冷知識：十二生肖排第三有深意　一山真不能容二虎？

今年農曆新年是壬寅虎年，作為十二生肖中的第三位，虎不僅在現實層面上是佔據重要的生態位，也是一種文化符號。

科學技術部主管、科普時報社運營的「科普中國」近日發文，介紹數個有關老虎的趣事、小知識。



為甚麼老虎不排生肖第一個？

宋朝學者洪在《旸谷漫錄》稱「 如子為陰極，幽潛陷晦，以鼠配之；鼠藏跡也」。第一個時辰是子時，因子時是最黑暗的時刻，老鼠是最常見的夜行動物，所以用老鼠代表第一個時間點。此外，民間也有「鼠咬開天」的說法。

開天之後就是辟地，「地辟於丑，而牛則開地之物也，故丑屬牛」。由於古人離不開用牛耕地，地震也被認為「地牛」在動」。

十二生肖中的虎，也是象徵人類具有生殺大權。（視覺中國）

按照中國傳統文化，第一個時辰出現天，第二個時辰出現地，第三個時辰出現人，天地人謂之三才，代表的動物分別是鼠牛虎，故及後就是「人生於寅，有生則有殺。殺人者，虎也」。同時，老虎也是象徵人類具有生殺大權。

十二生肖為甚麼把貓落下了？

十二生肖最早源於夏朝，家貓在那時候還沒有進入中國。今天所飼養的家貓，祖先是印度的沙漠貓，是在東漢漢明帝時期才傳入中國。在之前的文字記錄中，所提到的貓都是野生動物，和家貓並不是同一種。另一方面，十二生肖都是由具代表性的「六畜六獸」組成的，六畜即為馬、牛、羊、豬、雞、狗，是常見的馴化動物，而六獸是鼠、虎、兔、龍、蛇、猴。野貓反而不經常被人類見到，例如西周的《逸周書．卷四．世俘解》有提到「武王狩，禽（擒）虎二十有二、貓二、鹿三千五百有八」，可見古代的中國，野貓還不如老虎常見。

不過，一年中有十二個月份，一天有十二個時辰，除了中國以外，很多國家也都會用十二種動物表示時間，也有十二生肖的說法，其中有些國家的十二生肖中就有貓。比如，越南的十二生肖是鼠、牛、虎、貓、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬；埃及十二個生肖是牡牛、山羊、猴子、驢、蟹、蛇、犬、貓、鱷、紅鶴、獅子、鷹；古巴比倫的十二生肖是牡牛、山羊、獅、驢、蜣螂、蛇、犬、貓、鱷、紅鶴、猿、鷹。凡此種種，反映各個國家都是會選擇其最熟悉的動物來作為生肖。

老虎為甚麼是貓科動物？不能叫虎科嗎？

虎是十二生肖中所佔範圍最小的一個，事實上十二生肖都有相對應的生物學範疇，除了虎是貓科豹屬虎種的動物外，牛是偶蹄目牛科牛亞科牛族大部分動物、猴是靈長目動物、狗犬科部分動物。至於龍，其是虛擬動物，但現實中蜥蜴目和主龍類，會許多成員都有龍字。

虎與其他貓科動物的分化還不足夠大，都有不少共同特點。（視覺中國）

虎之所以不能獨立成科，因為其和其他貓科動物的分化還不足夠大。貓科動物都有共同特點，分別是犬齒發達、頭大而圓、吻部較短、四肢勻稱、爪子伸縮、多數善攀緣及跳躍。同時，現代分類學起源於西方，西方學者接觸老虎不多，因此用最熟悉的貓命名整個科。

為甚麼一山不容二虎？

與大部分貓科動物一樣，老虎是獨居動物，雄性會在交配後離開，由雌性獨自帶大孩子。老虎一般一胎生兩個，小老虎成年後就會去開辟自己的領地。每隻老虎都有自己的領地，而且領地意識極強，所以就有了「 一山不容二虎」的說法。

以東北虎為例，其生活在獵物最稀少的寒冷地區，所需要的活動範圍也最大，因此雌虎需要400平方公里領地，雄虎的需求更達1000平方公里。印度孟加拉虎生活在熱帶密林中，故此雌虎的活動範圍僅為10平方公里，雄虎僅為30平方公里。

「一山不容二虎」在自然界中並絕對。（視覺中國）

不過，雖然老虎通常是雄性雌性分居，但仍可能會常與配偶及孩子相聚，動物學家也曾見到雌性去世後，雄性獨自撫養孩子長大的案例。即便是成年老虎，同胞兄弟姐妹之間有時也會相互合作，在一定區域內保持和平，所以「一山不容二虎」在自然界也不是絕對。

老虎真的不會爬樹嗎？

老虎體型碩大，想靠爪子的力量爬上大樹確實很難，但是不會爬樹並不意味著不會「上樹」。老虎是貓科動物中彈跳力最強，最高跳躍高度可達4至5米，最遠可達8米。獵物遇到老虎後想要爬上樹其實一點也不安全，老虎只要爪子稍微助力，就可以輕易碰到高處。

老虎的頭上都是王字嗎？

每只老虎身上的花紋都是不一樣的，前額上也不一定是「王」字，往往是隨機生成，包括但不限於「豐」、「小」、「天」、「大」，甚至有不規則形狀，又或幾乎沒花紋。所以虎頭有有「王」字只是一個誤會。