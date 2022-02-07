開工利市｜𢭃完別棄掉利市封！放在「這些地方」　能催旺整年財運

今天是開工日，台灣命理師柯柏成建議，開工利市要留置過完元宵再取用，空的利市封可以留下來，放在辦公桌上的抽屜、桌墊或電話機下，直到明年除夕再回收，也可放在自家指定區域，藉此催旺一整年的財運。



命理師柯柏成在Facebook發文指出，今天是年假結束的第一天，許多公司都會給員工「開工利市」，無論金額多少，他建議，開工利市至少要留置過完元宵再取用。空的利市封可以繼續留置催運，一直到來年除夕前再回收。

柯柏成表示，收到開工利市後，可在利市上寫下公司文化精神、老闆激勵話語、鞭策自己的事業格言等，也可只寫下自己的名字，只是催運效果有些差異。

之後可將利市封放於辦公桌的抽屜、桌墊或電話機下，因為此法不可招搖，所以須完全遮蓋利市封，不小心被看到就重新放好，另外也可放在家中書桌、床頭櫃上右前方、枕頭底下、枕頭套裏，都可催旺一整年財運。

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