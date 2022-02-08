北京冬奧｜「掉隊的小鴿子」受關注　洪秀柱：有深意，兩岸是一家

北京冬奧會開幕禮上周五（4日）在「鳥巢」舉行，節目《閃亮的雪花》中一隻「掉隊的小鴿子」備受關注，情節設計令不少網民猜測其中深意與兩岸關係相關。

應邀赴北京出席冬奧會的前國民黨主席洪秀柱，接受訪問時對此表示，這個安排特別有深意，「天下分久必合」。



上周日（6日），洪秀柱接受「鳳凰衛視」專訪時談及「掉隊的小鴿子」的情節設計，她表示，「這個別有深意，好像大陸跟台灣本來就是一家，是同宗同源的手足同胞，居然可以70多年隔離，是說不過去的、沒有道理的。天下分久必合，將來統一，天下分久必合的道理是一定存在的。」

此外，針對兩岸交流中「政冷經熱」的狀況，洪秀柱認為，「是因為民進黨畏懼兩岸交流，兩岸交流越多、民眾增進瞭解化解仇恨，就會消減民進黨的政治利益。」她又指，兩岸的交流應該是多渠道的，多面向的。她相信，大陸的崛起、在政治經濟文化的強勢發展，一定會對台灣產生自然的磁吸作用。

國民黨前主席洪秀柱早前在Facebook發文表示抵達北京，應邀出席冬奧會開幕式。（Facebook＠洪秀柱）

洪秀柱稱，很多人已經先入為主，意識形態固化，畢竟冰凍三尺非一日之寒，要撼動這些人的想法需要時間，兩岸都要運用智慧做好危機管控，盡量避免衝突，她樂觀看待交流對兩岸所產生的正面影響。

另據早前報道，全國政協主席汪洋上周六（5日）在北京會見洪秀柱。汪洋重申，在堅持一個中國原則與「九二共識」的基礎上，願意和台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題開展廣泛深入的對話溝通與民主協商，尋求社會共識。洪秀柱表示，期望兩岸同胞在反「獨」促統的目標上繼續奮進，推動兩岸關係和平發展，迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業。