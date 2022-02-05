北京冬奧｜剛過10歲生日　「掉隊的小鴿子」：情節源自真實事件

北京冬奧開幕禮周五（4日）晚上在「鳥巢」舉行，在數百名小朋友手持和平鴿模型燈籠參與表演的節目《閃亮的雪花》中，一隻「掉隊的小鴿子」備受關注，情節設計甚至令不少網民猜測其中深意與兩岸關係相關。其扮演者是剛剛過完10歲生日、就讀於北京海淀區實驗小學四年級的徐書元，她周六（5日）介紹到，其實該節目橋段取材自自己排練期間真實的「落單」經歷。



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北京2022年冬奧會開幕禮中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在名為《閃亮的雪花》的節目中。（央視）

在冬奧會開幕禮《雪花》環節中，一隻「掉隊的小鴿子」出現在《閃亮的雪花》節目中，「我是一個掉隊的小鴿子，然後我在人群中找到了姐姐，姐姐把我牽到了隊伍裡」。而「小鴿子姐姐」的扮演者介紹到，「我每次都留最後，等小鴿子，然後我回到群中沒有找到她，結果往外一看才看到小鴿子，所以我就把她拉回來」。

據分場導演田湉介紹，整個設計的最後，660名手持和平鴿模型燈籠的小朋友匯聚成心形，「掉隊的小鴿子」從心形中出來後，一名稍為大一點的孩子去把她拉回到隊伍中，「這是一個很溫暖的畫面，很溫馨，很幸福」。

演出後翌日，徐書元受訪時表示，自己能在場上與「小鴿子」們隨心起舞，自由綻放，特別開心，也為這4個多月的練習畫上了完美的句號，又強調自己能表演很幸運和幸福。

據她介紹，其實橋段取材自真實經歷，事緣採排期間，她要找到的位置距離比較遠，加上自己速度也比較慢，結果走着走着就發現大家都已經進去，自己卻落在了外面，「幸好有一個姐姐看到了我，把我拉到了隊伍當中」。事後導演決定按照這個思路完善情景，變成真正的「小鴿子落單」，而得知角色正是由自己所演時，徐書元感到期待，全因這是一個比較特殊的角色。

對於難以找到恰當位置的問題，徐書元表示，自己在老師和導演的幫助下學會以找坐標來定位置，「鳥巢很大，有很多出口，各個出口上面都有數字編號，然後我就記這些編號」。

2月1日剛過完10歲生日的她表示，自己通過這次開幕式排練學會到堅持，以及要有堅韌不拔的精神。至於冬奧賽事，她稱自己會一直觀看，其中最想看花樣滑冰比賽，因此覺得運動員在冰上翩翩起舞，十分優美。