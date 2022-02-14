旅行福音｜台灣擬開放觀光客入境　陳時中：商務客比照國民待遇

新冠肺炎疫情爆發以來，全球許多地方都謝絕旅客入境，加上隔離、檢疫措施嚴格，大幅增加跨境移動的困難度，昔日習以為常的旅行變得遙不可及。

如今全球疫苗覆蓋率提升，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受傳媒訪問表示，規劃邊境鬆綁措施，已為觀光客入境啟動準備工作。另外，即將放寬的商務客入境也將「比照國民待遇」，在縮短檢疫天數方面一視同仁。



陳時中接受《自由時報》專訪時表示，除了將鬆綁商務客入境，上週已找旅遊業者開會，要從促銷台灣觀光、旅遊人力回流、規劃防疫指引開始著手，為開放做準備。

陳時中坦言，邊境鬆綁會從經濟面優先考量，雖然商務客、觀光客都與經濟有關，但觀光排在較後面。在即將放寬商務客入境「比照國民待遇」，不再依國家風險而有縮短檢疫天數差別之際，指揮中心也已展開下一步開放觀光客入境的準備工作事宜。

九份老街是全台灣海拔最高的老街，因著古樸的街道、遠處氤氳的山嵐、特色小吃和傍著蜿蜒山勢坐落的店家而有「南台灣九份」的美稱。（IG@kelly681209）

陳時中表示，旅遊業者最關心的不是什麼時候開放旅遊，而是如果今天可達到開放旅遊的程度，卻未預做準備，開了也沒用，因此必須要能夠提前部署因應。

他指出，開放旅遊涉及三個層面，首先要促銷台灣觀光，讓旅客購買來台行程，現在沒有相關的宣傳，其次是人力要有基本程度的訓練，受到疫情衝擊，包括導遊、旅社、遊覽車等都出現嚴重的人力流失情形，因此需要培訓期，再來則是指揮中心要請業者遵循的指引，也都要準備起來。

陳時中說，雖然什麼時候開始還不知道，但為了在開放前能有充足的準備，上週已找旅遊業者開過一次會，未來希望透過密集會議，讓他們掌握疫情與政策動向，在開放前讓大家心裏能有個譜。

他又指，防疫講究疫情與經濟並重，開放國際旅客來台優先，「國人要到海外旅行則是會稍微晚一點」，但也不會很晚，也不會說讓民眾大量出去；雖然旅客來台或國人出外旅遊回來都是一樣的風險，但仍會訂出順序之別。