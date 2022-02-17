台行政院通過國安法修正　經濟間諜罪最高判監12年罰1億新台幣

台灣行政院會今天（17日）通過「國家安全法」與陸委會「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案。「國家安全法」修正草案新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」，違反者可處5年至12年有期徒刑、得併科500萬至1億元（新台幣，下同）罰金。草案將送立法院審議。



中央社報道指，行政院長蘇貞昌表示，近年來，紅色供應鏈滲透台灣產業情形愈趨嚴峻，磁吸台灣高科技人才、竊取核心關鍵技術，並刻意規避台灣法律規範，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資等情形。

「國家安全法」部分條文修正草案增訂，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害台灣核心關鍵技術的行為。且任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用台灣核心關鍵技術的營業秘密。

經濟間諜罪最高判監12年罰款1億

草案也新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」，違反者可處5年至12年有期徒刑、得併科500萬至1億元罰金，且未遂犯也罰；另外又增訂「國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪」，違反者處3年至10年有期徒刑、得併科500萬至5000萬元罰金，未遂行為一樣會受罰。

此外，行政院會也通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修法草案，增訂受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及台灣核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，如要赴大陸地區，須經審查會許可。