曾當舒淇替身　台女演員宣布棄健保入籍大陸：要做堂堂正正中國人

台大出身的資深特技演員陳竹音曾當過舒淇、陳意涵等女星的武打戲替身，她近年多半待在大陸，還曾與劉樂妍一起高喊「我是中國人」。她日前翻臉絕交劉樂妍後，7日再透露打算將戶籍遷往大陸，並放棄台灣健保，引發網友討論。



陳竹音7日在微博發文，說道：「我已經準備著手辦理把台灣省戶籍遷入大陸戶籍，放棄台灣健保。」透露自小就被老師教導要做一個「堂堂正正的中國人」，並喊話：「台灣年輕人值得真正的發展舞台，值得一個不分裂和諧的社會。」

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根據《環球網》報道，陳竹音從2020年9月就已經定居在江蘇，目前從事寫作、翻譯、拍戲等工作，她也說，取得大陸身份證能更快進入在大陸的生活，對其事業的發展也更方便。

陳竹音畢業於台大，因為喜歡跑酷而成為特技演員，曾擔任舒淇、樂基兒等藝人替身。她2018年經歷親姊姊失蹤死亡事件，之後轉往大陸發展，因為同樣抱持著「我是中國人」立場，跟劉樂妍成為朋友，去年3月還曾發文誇讚對方很可愛、沒心機、好心腸，誰料不到1年就撕破臉。

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