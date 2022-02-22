國際反貪組織公開密件　驚見台灣宋楚瑜瑞士銀行存款曾逾4億台幣

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）21日將瑞士信貸銀行的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見「宋楚瑜」，在1993至2010年間名下有逾1367萬瑞士法郎（相等於1.2億港元）。



民進黨台北市議員擬參選人趙怡翔表示，宋楚瑜應向台灣人交代存款的由來及去向。綠立委王定宇也說，不知道宋一手提攜的台北市副市長黃珊珊怎麼看待此事？是否願意一起呼籲出面說清楚？

瑞士信貸銀行對這項報告發出聲明表示，強烈反對任何對本行商業業務慣例的指控和干擾，並斥責這些指控和報道都是被選擇性曲解或擷取的資訊，以及對銀行處理業務的方式的污名化。瑞士信貸銀行指出，報告中的諸多指控距今已遠，當時的歷史時空環境，尤以法規、業務及對金融機構的要求而言，與今大不相同。

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趙怡翔臉書指出，自己翻閱「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，該組織敘述宋楚瑜是在1993年開啟個人帳戶，當年他正從國民黨秘書長升任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束；宋楚瑜並陸續存入1367萬瑞士法郎。趙怡翔表示，宋楚瑜曾自稱在美國返台前曾在圖書館工作，時薪2.75美元。返台後幾乎全期擔任公職或黨職，並在1993年升任為台灣省政府主席，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項。因此，對於這些款項從何而來，民眾當能提出合理質疑。

趙怡翔說，「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站直接揭露，宋楚瑜曾被法國外交部前部長Roland Dumas指控從1991年的「拉法葉」採購交易中收取回扣，而該交易是在他擔任國民黨秘書長時簽署的。經查，該位外長曾指控宋楚瑜收了4億美元回扣金，作為支持此項軍購的代價。趙怡翔呼籲，對於「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提出的相關指控，宋楚瑜應儘速提出回應，向台灣民眾清楚交代他為何在擔任公職期間開設瑞士銀行帳號，以及高達台幣4億1500萬元存款的由來及去向。

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