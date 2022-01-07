台灣軍官證實空軍F16V已跟解放軍殲16在空域交過手　公開事發經過

台灣空軍嘉義第四聯隊5日上午展示嘉義F-16V警戒機堡6分鐘待命班緊急起飛效率，現場雙機滑出第一架機5分30秒即可在跑道上推，以軍用推力緊急起飛。聯隊飛官證實，「鳳展專案」性能提升的F-16V與解放軍殲-16戰機已有交手攔截的紀錄。



空軍司令部5日表示，為使台灣人了解台軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部特於農曆過年前夕，辦理「春節加強戰備媒體參訪活動」，邀請台灣媒體參訪空軍第四聯隊，以「飛行聯隊加強戰備」為背景，藉由「F-16緊急起飛」、「大象走路」科目，展現空軍捍衛領空的能力與決心，同時首度近距展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」。

證實已跟解放軍殲16交過手 稱隊員「經驗豐富」能應付（點圖了解更多）▼▼▼

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嘉義機場上午空際籠罩霧霾，跑道上集結的12架F-16V戰機靠著垂直尾翼上明滅的航行燈標示左右、慢速推進，在隆隆的發動機巨響中實施軍迷所稱的「大象走路」，以高默契的地面豪華隊型，展示接裝F-16V戰群戰力。此外，基地也展示嘉義F-16V戰機警戒機堡6分鐘待命班，警鈴響後，F-16V 雙機自3、4號機堡内滑出，第一架機5分30秒即可在跑道上推AB起飛，第二架在5秒58秒左右升空，趕赴目標空域接敵。

負責展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」的 23作戰隊少校顏祥陞表示，四聯隊F-16V戰機，他個人一、二月前曾攔截過解放軍殲16戰機，他說因共機頻繁進入台灣防空識別區，每個四聯隊飛行員都有這個經驗，每個升空訓練批次都會實施攔截，「經驗豐富」。解放軍殲16戰機去年闖台灣防空識別區計344架次，顏祥陞也認為架次愈來愈多，四聯隊會採取緊急升空增派兵力因應的動作。

空軍司令部表示，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰演訓任務，確保台灣空軍戰力的發揮；此次展現平時訓練成果，捍衛台灣領空安全，有信心確保台灣人能安心歡度農曆新年。

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