烏克蘭局勢｜內地網民戲稱願收留烏國美女　杜汶澤怒轟言論低俗

港星杜汶澤來台定居一年多，日前透露自己已經正式領到台灣身分證，而平時就經常對政治發表看法、針砭時事的他。近日烏俄開戰引起全球矚目，卻有大陸網友調侃「可以收留烏克蘭美女」，輕蔑的態度也讓他忍不住開轟「在國家有危難時，又會否放下手機保家衛國呢？」



藝人杜汶澤被網民的言論激怒：

烏俄戰事延燒多日，雙方傷亡慘重，何時能恢復和平，也引起全球密切關注，不過卻有部分大陸網友在微博上發表「家裏還有2間空房，願收容烏克蘭18至24歲的女孩子避免戰爭的傷害」、「收留烏克蘭心碎流浪女孩，包吃包住，多多益善」、「關心烏克蘭美女能不能安全進口到中國」等低俗言論。

針對這些言論，杜汶澤2月28日也在Facebook寫下，「網上打嘴炮，侮辱烏國女性的人，很開心說要『收留』人家的，在你們國家有危難時，又會否放下手機保家衛國呢？我對所有世上勇敢活下去的人致敬！」帖文也引起上萬網友按讚。

同一天傍晚，杜汶澤也有感而發，曬出像是烏克蘭國旗顏色的天空，感嘆表示「228台北的天空，與烏克蘭同在，天佑一切被大國、被極權欺凌的人民……」，祈禱戰爭能早日停歇，不要再有無辜的傷亡。

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