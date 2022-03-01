美國不出兵烏克蘭對台灣是好事？在台烏克蘭女大生神分析引熱議

俄羅斯24日宣布開戰烏克蘭，戰火無情摧殘各地，緊張情勢引來國際間高度關注。對此，在台灣唸書的烏克蘭女子歐娜，就列出11點分析為何美國遲遲不派兵支援烏克蘭，指對台灣來說不是壞事。



歐娜首先解釋，之所以有北約組織，就是美國要扶植歐洲盟友有自主協防歐陸戰場的能力，因此若要出兵，也應該是北約優先，且美國的國家核心利益在東亞而非烏克蘭，加上贊同出兵的民意僅不到3成， 各方面都指向「不出兵」的結果。

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再者，歐娜表示，美國若派兵支援烏克蘭，局勢將變成美俄熱戰，除了有核戰風險存在，更可能讓美國未來10幾年都無暇顧及其他區域，其中就包括台海，直言：「對台灣來說，這是好事嗎？」

她另外點出，俄羅斯此舉其實就是侵略併吞行為，「跪下不一定換來和平，但一定換來任人宰割的命運」，認為烏克蘭人沒那麼輕易放棄。

最後歐娜則說，「任何在這時候說美國沒道義不可信、為俄羅斯講話、要台灣別惹中國、喊給他和平其餘免談（的人），你都可以想想，他在幫誰講話」，盼網友可以從多方面去思考俄烏戰爭一事。

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