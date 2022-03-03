全台灣從北到南大範圍停電　紅綠燈不亮台鐵部分路線停駛

全台在今日（3日）上午9時左右無預警傳出停電消息，範圍包含台北市、新北市、苗栗、台中、台南、高雄等，從北到南幾乎無一倖免，許多民眾在上班路上發現紅綠燈不亮，部分人被關在電梯，多處工廠也傳出生產線停擺。

受到全台大停電影響，台鐵部分路線停止。

台灣總統府表示，初步了解停電是因高雄興達電廠事故所導致。



中央社及《聯合報》等報道指，上午9時左右停電範圍極廣，包含台北市文山、內湖、信義區，新北市永和、中和、板橋，以及新竹、台中、台南、高雄等，不少網友表示「紅綠燈不亮」、「洗澡洗到一半停電」。

台灣電力公司表示，位於高雄的興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。此外，位於桃園的大潭電廠有6部機組異常。

台灣高鐵公司表示，今天上午9時16分受電力異常影響，造成三台營運列車受到影響，目前全線已恢復供電，營運正常。

另外，台鐵局表示，目前南部路段多處沒電，台南－枋寮線電聯車全部停駛，僅剩部分南迴柴聯車仍正常行駛。另外，斗南以北及東部現在情況大致正常。

此外，新北接獲電梯受困個案61宗，台北市接獲37宗，台南市接報4宗。根據消防署最新統計資料，全台截至上午10時5分共接報165宗電梯受困個案。

總統府：高雄興達電廠發生事故

台灣總統府發言人張惇涵表示，初步了解停電是因高雄興達電廠事故所導致，總統蔡英文已指示行政院及相關部會儘速釐清完整事故原因，於最短時間向各界報告，並儘速恢復供電。因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。

蔡英文今早接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），並向其頒贈「特種大綬景星勳章」，原本過程將透過網絡直播，但張惇涵表示，目前總統府供電未受影響，但網絡直播暫時取消。