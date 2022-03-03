全台大停電由高雄電廠故障引致　第三核能發電廠2部機組緊急停機

全台在今日（3日）上午9時左右無預警傳出停電消息，範圍包含台北市、新北市、苗栗、台中、台南、高雄等，從北到南幾乎無一倖免。

台灣電力公司證實，事故是由位於高雄的興達電廠設備故障引致。



台灣電力公司指，在今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

台灣電力公司指，事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前各電廠陸續恢復回復供電。

台灣電力公司又表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。

此外，台灣行政院原子能委員會表示，今日上午9時16分，位於屏東縣的第三核能發電廠（簡稱「核三廠」）1、2號機機組滿載運轉中，因喪失外電造成二部機組的主汽機跳脫及反應器急停，經原能會視察員現場查證確認控制棒已全入，反應器安全停機，機組緊急柴油發電機均依程序自動起動供應廠內安全系統用電，無核安及輻射外釋疑慮。

原能會又表示，核一、二廠除役及大修中機組運作均未受影響，原能會將持續監督各電廠運作安全。

據早前報道，中央社及《聯合報》等報道指，上午9時左右停電範圍極廣，包含台北市文山、內湖、信義區，新北市永和、中和、板橋，以及新竹、台中、台南、高雄等，不少網友表示「紅綠燈不亮」、「洗澡洗到一半停電」。

受到全台大停電影響，台鐵部分路線停止，部分人在電梯被困，多處工廠也傳出生產線停擺。