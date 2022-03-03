全台大停電｜高雄興達電廠事故致全台喪失1/3電力　影響500萬戶

全台在今日（3日）上午9時左右無預警傳出停電消息，範圍包含台北市、新北市、苗栗、台中、台南、高雄等，從北到南幾乎無一倖免。台灣電力公司證實，事故是由位於高雄的興達電廠設備故障引致。

台灣經濟部表示，興達電廠故障導致全台瞬間喪失1050萬千瓦電力，約佔全台1/3電力，造成500萬戶受到影響。



對於外界質疑政府「缺電」，台灣經濟部長王美花強調，事故發生當下，系統備轉容量率高達24.61%，代表電力供應充足，與缺電無關。

王美花稱，事故詳細原因尚待台電查證，有聽到「蹦」的一聲，但應不是網傳的興達電廠爆炸。

對於全台大停電，國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團今日分別舉行記者會，要求王美花下台負責。行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時表示，行政院長蘇貞昌已經要求儘速調查事故原因並提出報告，若有人為疏失一定究責。

羅秉成指，初步調查結果顯示，早上供電非尖峰時間，備轉容量達24%，整體相對穩定，請民眾不要誤會是能源政策有問題或是缺電。

他又表示，目前電網設計相當脆弱，這次南部興達電廠的開關場故障，造成龍崎超高壓變電所也跟著故障，導致電力無法往北供應，北部則因為低頻要降載，降載後就須停電，這是台灣電網設計使然，政府必須面對這問題，往後電網改善要設法解決。

羅秉成稱，除改善電網脆弱問題，也要增加各地區的電力自主供應，政府會加緊速度完成位於桃園市的中油第三天然氣接收站，讓北部有供電量能。