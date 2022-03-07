台軍「最硬教召」14天不得出營　役男稱感幸運願上戰場

台軍「史上最硬」14天教召3月5日登場，600多名首梯人員一早陸續到桃園市蘆竹山腳國小報到，當中不乏志願役、義務役及4個月的軍事訓練役，大多人都是退伍1、2年內首次被教召，有人說「真的很幸運」，有人表示無奈生活規劃被打亂，也有人認為很有意義，未來若被徵召上戰場將全力以赴。



「教召」全稱「後備軍人教育召集」。為培養軍隊後備潛力，增進後備軍人軍事素養與戰鬥技能，以適應動員戰備需要，台軍會依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施教召。往年教召於退伍後8年內的役男，以4次為限，每次時間通常在5至7天。但今次召集是新制下首批時長達14天，期間不得出營，因此被稱為「史上最硬」。

聯合報報道，此次教召報到地點，大多人神情輕鬆，各自攜帶隨身行李到場，包括志願役、義務役退伍人士都有。現場的王先生是4個月軍事訓練役，才剛退伍1年就被教召，他說，自己真的「很幸運」。不過另一位吳先生則表示，他臨時被通知要去14天教召，造成原本生活部分規劃被打亂。

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現場的黃先生則表示，被抽中教召不會太意外，因為自己才退伍2年多，因為自己是海軍陸戰隊志願役中士退伍，不會擔心這次教召「太操」，不過之前服役最多12天就能休假，這次延長到14天都要連續在營區內，確實是比較有壓力。

另有現場張姓役男表示，其過去擔任志願役從陸軍司令部士官退伍，將來若被徵召他願意上戰場，目前烏俄戰爭國際矚目，台灣透過這次教召提升軍事能力，在使用人民納稅錢上，這次教召是實戰應該會比較有成效，也比起4個月的軍事訓練役來得有用，他也希望徵兵制服役時間能從4個月恢復到1年半。

供應5種餐盒加水就能吃

另據《青年日報》報道，在此次教召新制課程中加入野營課程，提供5種加熱式餐盒供官兵食用，包括磨菇嫩煎雞腿排、印度風咖哩雞肉、香筍燜控肉，另有兩款素食口味，包括咖哩百燴鮮菇與羅漢蔬果燴什錦。

國防部表示，教召宿營將結合戰術位置實況，食勤的規劃則採多元方式，包括野炊、口糧、加熱式餐盒部分都已經納入相關規劃，同步驗證整個後勤的支援能量。除實地設立野戰廚房外，陸軍司令部這波提供給參訓後備軍人的台灣製加熱式餐盒，計有三種葷食、兩款素食。

報道指，餐盒內附熱袋、加熱片、米飯包、主餐料理包、餐具、湯匙、紙巾等，其中有說明書方便操作。加熱原理是利用生石灰、鐵、鋁與鎂等原料製成的加熱片，透過與水產生的化學作用，將水轉化成高溫蒸汽加熱。餐盒內提供水包，使用者在野外不必尋找水源，15分鐘後就能享用熱食。