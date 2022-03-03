一文看清台灣「回歸正常生活」新政　室內可脫口罩高鐵開放飲食

台灣疫情歷經數月後，終於明顯趨緩，3月1日起許多政策也已放寬。



在兼顧台灣防疫量能下，逐步走向正常生活，包括雙鐵上可以飲食、戶外可脫口罩等，《TVBS新聞網》也為您整理6大放寬的防疫措施，日前就已正式上路。

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一、口罩放寬：室內室外運動、室內外拍攝團體或個人照片、自行開車、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作拍攝時，可以脫下口罩。二、部分交通開放飲食：高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、內陸航班，以上載運具內都開放飲食。三、開放試吃、宴席開放：賣場、超市、市場依照營業場所、公共場域防疫措施，就不另外要求人流管制，可以開放試吃。宴席也可開放逐桌敬茶敬酒。四、5機場及2港口往離島旅客免篩檢：指揮中心表示，因為疫情穩定，加上篩檢站設立期間都沒有採檢出陽性旅客，因此松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，及基隆、高雄等2處有船班往來離島之港口篩檢站暫停運作，前往離島的旅客免篩檢也不需填寫健康聲明書。

五、北北桃高以外縣市探病開放、長照探視開放：台北市、新北市、桃園市及高雄市以外縣市的醫院，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明，不過打完追加劑滿14天者可免。住宿式長照機構有條件開放探視，訪客須出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。自費篩檢陰性證明包含COVID-19抗原快篩或核酸檢驗。六、外籍人士赴台進行人工生殖療程：外籍人士可以申請赴台接受人工生殖療程，在配偶或三親等內的親屬兩人陪同，必要的時候也可以增加一名醫事人員或其他照護工作者隨行，如果在7日後入境，檢疫可以縮短為10天。

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