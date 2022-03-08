將台灣列不友好名單括弧註中國　民進黨：俄羅斯以此承認「獨立」

俄羅斯聯邦政府當地時間周一（7日），批准了「不友好國家和地區名單」，以外交手段反對國際制裁，其中涉及的國家和地區有48個，台灣是其中之一。

前台灣駐新西蘭代表介文汲憂慮，駐莫斯科代表處會因此有危機，恐面臨被要求關閉。亦有民進黨立委認為，俄羅斯是以此方式承認台灣「獨立」。



俄羅斯聯邦政府將台灣列入「不友好國家和地區名單」。

據《塔斯社》報道，上述「不友好國家和地區名單」中，包括美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓、日本、韓國、澳大利亞、密克羅尼西亞群島、新西蘭、新加坡和台灣。值得注意的是，在「台灣」後面有括弧標註「中國」。

介文汲對此表示，是第一次見到台灣被列入此類制裁清單，他擔憂駐莫斯科的台北代表處會被要求關閉。他表示，台灣有很多漁船在海參崴運補，台灣航空公司亦有航線會飛過俄羅斯凌空，「現在俄羅斯翻臉了，原因是台灣盲目跟著歐美制裁俄羅斯，但假若一、兩個月後，戰爭結束了，台灣又該怎麼辦？蔡政府是在押什麼寶？」

而台外交部長吳釗燮稱，目前除了美國駐莫斯科副大使遭驅逐出境，駐莫斯科代表處和其他大使館，沒有受到任何影響。在對等情形下，台外交部會仔細觀察俄羅斯是否對駐莫斯科代表處有任何動作，並且防備。

吳釗燮稱，駐莫斯科代表處和其他大使館，沒有受到任何影響。（台灣外交部）

民進黨國際事務部主任、立委羅致政認為，俄羅斯將台灣列入「不友好國家和地區名單」凸顯了，「台灣在國際外交行為上是一個獨立的國家，雖然用括號的方式做加註，但現實上就是如此，即便在面對不友善國家名單時，俄羅斯也不得不用這種方式來承認台灣事實上的獨立。」

此外，事件在大陸亦引起關注，有網民表示，「沒想到中國一個省就這樣上榜」、「中國人民這麼支持俄羅斯，俄羅斯居然制裁了中國的一個省」、「以上國家和地區基本上都是美國控制的傀儡」。