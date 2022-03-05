烏克蘭局勢｜台網民宣稱已報名志願軍參戰　附上身分證及護照證明

俄烏戰爭持續逾一個星期，備受全球關注，而烏克蘭招募外籍志願軍部隊參戰，據總統澤倫斯基表示，第一批1.6萬人的外國志願軍已經抵達。在台灣，「台灣人參戰」的話題亦引起討論，一名網民近日更在Twitter上發文表示，自己已經報名參戰，更附上自己的身分證及護照證明。



網民附上自己的身分證及護照。（Twitter）

該網民周四（3日）發文後受到不少網民質疑其真實性，不過他隨後附上自己的身分證及護照，並寫下自己的服役單位，「通信營無多連下士，退伍前到國防部接受優秀士官兵表揚」，最後表示這是上發給烏克蘭報名資料。

他在留言處稱，自己的決定是經過深思熟慮，並非一時衝動，強調台灣與烏克蘭都面對威脅，希望與世界盟友共同捍衛民主自由，「將心比心、以心換心，我也希望在日後會有國際防禦軍願意為了保護台灣的民主自由領土完整而做出貢獻」。

不過，他並沒有說明自己是否已經報名成功，何時赴烏克蘭等。而網民則紛紛表達敬佩之意，並為其送上祝福，「答應我一定安全回來，守護台灣」。

近日，就台灣人參戰以及如何報名的話題此起彼落，日前，PTT上便有網民分享指，經向波蘭駐台代表處了解，得知台灣並沒有管道能報名，如想加入外籍兵團只能先飛往波蘭首都華沙，到烏克蘭使館報名後再藉由鐵路赴烏。

該網民還表示自己是「一年役海潛退」，想低調前往，只需要一張單程機票，若有人贊助就會直接出動。