烏克蘭局勢｜美英禁運俄石油天然氣　中央社：對台灣影響微乎其微

美英兩國宣布禁止俄羅斯石油等產品進口，衝擊全球能源市場。據台灣《中央社》報道，根據統計，台灣因風險考量，進口來源分散，且採購策略以長約為主、現貨為輔，目前台灣中油油氣供應穩定，負責基載電力的台電燃煤發電也不受影響。



報道指，台灣雖然有能源進口需求，但由於進口來源分散，英美對俄羅斯這波制裁措施，初步評估對台灣影響微乎其微。在原油部分，台灣2016年以後即未再自俄羅斯進口原油，因此對油品供應面影響不大；能源局指出，去年台灣的原油輸入來源共14個國家，其中中東地區佔比達74.25%、美洲地區為19.13%、西非地區的原油進口比重只有1.33%。

至於天然氣方面，為降低風險，2021年台灣購氣有70%比重是以中長約為主，原本就不易受短期事件影響，採購也多元分散，輸入來源以澳洲的32.2%及卡塔爾24.5%佔比最高；去年自俄羅斯進口天然氣佔比為9.7%，但與俄羅斯的合約將在3月到期，也有後續替代來源可補足缺口。

烏克蘭：圖為2022年3月5日，烏克蘭伊爾平遭空襲後，民眾正逃離當地。（AP）

因應俄國合約3月到期，台灣中油強調，在進行整體年度規劃時，各種期約、現貨來源皆有規劃，後續替代源豐富，包含美國、澳洲、卡塔爾、巴布亞新畿內亞、阿曼、奈及利亞等國。

此外，在煤炭進口部分，台電表示，燃煤進口煤源分散，主要來自印尼及澳洲，只有少部分來自俄羅斯、哥倫比亞及南非，俄羅斯2021年僅佔來源的3.2%，不至於對基載燃煤發電產生影響，且台電都有和煤商簽訂長約，比例約70至80%，其餘則以現貨採購補充，整體庫存量約1個月。報道指，台灣煤炭輸入來源有9國，主要來自澳洲及印尼，合計佔比逾3/4，俄羅斯則僅佔煤炭來源14.7%。