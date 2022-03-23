台灣花蓮6.6級地震多地傳災情　氣象局：不排除3天內仍有餘震

今日（23日）凌晨1時41分，台灣花蓮近海發生黎克特制6.6級地震，隨後餘震不斷。截至上午8時，花東近海累計發生79次地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，不排除未來3天發會生5.5級以上的餘震。



台灣中央氣象局消息，今日凌晨1時41分起接連發生3次強震。《中央社》報道，陳國昌介紹，地震成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，目前研判黎克特制6.6級地震為主震、後續2起皆為餘震，不排除未來3天發生5.5級餘震。

陳國昌提到，規模6.6級、地震強度達6弱也是今年截至目前最大的地震，就長期平均而言，規模超過6以上的地震年平均值為2.5個，但今年已經有3個。不只台灣，全球似乎都有地震活躍的現象，地震測報中心會持續觀察。

台東、花蓮陸續傳出災情。花蓮南區玉里鎮玉興橋傳出牆樑斷裂倒塌，橋下有吊臂車當場被壓扁。施工單位蘇花改工程處處長李宗仁表示，玉興橋兩側拓寬部分上周六（19日）才剛完成吊樑作業；受地震影響，新做完成的I型樑發生側翻及斷裂情形，32支預力樑中有28根傾斷斷裂。

在台東，台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響半線路面；連結花蓮玉里及台東長濱的台30線玉長公路出現長達100米的龜裂，長濱鄉有1.8米高約10噸重巨石跌落路面，阻斷交通。