台灣地震｜大型地震百年一遇？　學者稱或再有8.0以上海溝型地震

1月3日晚，台灣東部外海規模6.0地震「全台有感」，台北震度達到四級，台灣中央氣象局指出，這一、兩年隱沒帶地震都比過去活躍。學者指出，大型板塊隱沒型地震的周期是百年一次，上次是1920年，距今已經101年，未來要留意是否發生規模8.0以上的海溝型地震，



台灣中央氣象局表示，此次地震是受到板塊隱沒所引起，因為板塊隱沒時會推擠上方板塊，造成破裂、變形才導致地震，震央就發生在和平海盆、南澳海盆之間，上周花蓮外海5.4地震也是在南澳海盆，兩次地震位置差不多，而前年下半年至今，隱沒帶地震都比過去還要活躍。

1月3日下午5時46分，台灣東部海域發生規模6.0有感地震，最大震度為宜蘭縣、台北市、新北市4級。（台灣氣象局）

台灣中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，昨天地震屬於隱沒帶界面型地震，或稱為海溝型地震，意思是低頻含量較高，容易「慢慢搖」，並且與大樓產生共振、共鳴，因此搖晃感受都比較大、比較久。

李錫堤表示，如果南澳海盆過去很久沒有地震，但最近開始活躍起來，大家就要開始留意。尤其海溝型地震有可能規模很大，今天規模6.0還算小，規模達到8.0以上將會很嚴重；地震有百年周期，上次規模8.0以上的海溝型地震發生在1920年，至今已經距離101年， 因此周期很近。

李錫堤強調，民眾不用因此感到害怕，而是要做好防災準備，以台北而言，最重要的是大樓、老舊房屋要加速都更，大樓要做好結構檢查跟結構補強。

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