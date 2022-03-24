台民調：受俄烏戰事影響　相信美軍介入台海衝突人數幾近「腰斬」

俄烏衝突爆發後，外界紛紛熱議台海局勢，而美歐等國家在俄烏戰中的表現也引發外界對「美國會在台海爆發軍事衝突時出兵台灣」的質疑。近日，台灣民間智庫台灣民意基金會發布最新民調顯示，台灣民眾對台海爆發軍事衝突時美軍和日本自衛隊出兵援助的期望大幅下降，分別僅有34.5%與43.1%。相比2021年10月的類似民調結果，降幅分別達到30.5個百分點和14.9個百分點。而此次台灣認為日本自衛隊會介入軍事衝突的民意，反而高於了寄期望於美軍的民意。



據報道，台灣民意基金會在俄烏爆發軍事衝突數周後的3月14日和15日，對約1,000名20歲以上的台灣居民進行了電話調查。根據該機構周二（22日）公布的調查結果，43.1%的受訪者認為，在台海爆發軍事衝突時，日本自衛隊將前往台灣地區進行防禦，而48.6%的受訪者認為日本自衛隊不會介入。

對於美國，55.9%的受訪者對美軍是否會直接介入表示懷疑，僅有34.5%的受訪者認為美軍會對台灣提供直接軍事支持。此外，該民調還顯示，59.7%的受訪者認為台灣只能依靠自身力量對抗大陸，另有78%的受訪者認為，單靠台灣無法抵抗大陸實現兩岸統一。

分析認為民調結果一定程度上也體現了俄烏衝突對台灣民眾的影響。（AP）

值得注意的是，在2021年10月進行的一項類似民調中，58%的受訪者認為日本自衛隊會在台海爆發軍事衝突時時介入，65%的受訪者認為美軍會介入。時隔數月後，台灣民眾對「美軍介入」的期望下降了30.5個百分點，近乎「腰斬」。台灣民意基金會對此認為，這是「一種突然悲觀的情緒轉變」，一定程度上也體現了俄烏衝突對台灣民眾的影響，「沒有一個國家向烏克蘭派兵，這一事實對台灣民眾造成了嚴重打擊」。

另據《聯合早報》引述的分析意見，根據2011年時的調查結果，有57%受訪者認為美國會出兵介入台海軍事衝突的比例，只有27%表示不相信。整體而言，台灣民眾相信美國出兵比例較10年前低了近三成。