台灣驚現「foodpanda銀行搶匪」　一手持槍一手噴辣椒水攻擊保安

今天（25日）下午3點多，高雄市橋頭區成功南路三信銀行發生銀行搶案，歹徒在櫃檯搶走5萬元（台幣，下同），疑似一人作案，一手持槍，一手拿辣椒水攻擊保安人員，目前人已逃逸。轄區岡山警分局目前已封鎖現場採證中，是否有共犯開車接應，還在釐清中。



三信商業銀行橋頭分行今天下午3點29分傳出遇劫，銀行快關門時，一名男子持手槍進入，趴向櫃檯搶走行員正清點的一疊紙鈔，據初步統計約5萬元（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當時銀行因已到營業結束時間，拉下部分鐵門，這名歹徒突然現身，進入銀行搶錢。歹徒行搶後馬上奪門要逃，遇銀行保安人員攔阻，但歹徒拿辣椒水噴保安員後，馬上奪門逃逸。警方正全力追緝歹徒。

據了解，這名歹徒身穿foodpanda制服，穿戴安全帽、口罩行搶。

高雄岡山警分局分局長洪振順說，歹徒從櫃檯搶走5萬元後，搭上一輛黑色轎車往楠梓區方向逃逸，已調閱行進路線監視器畫面，正全力追緝中。

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