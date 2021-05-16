台灣疫情｜民眾搶購如打仗　恐怖實況曝光：超市結帳排隊近一小時

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-16 12:00

台灣中央流行疫情指揮中心15日宣布「台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級防疫警戒」，結果雙北各地超市賣場瞬間爆發搶購潮，擠滿大批搶購民眾，貨架上物品被一掃而空。網友Vincent Chen就在爆廢公社發文指「升級到三級緊戒的全聯，真的爆多人，好恐怖！大家瘋狂搶物資了」。

賣場超市旋湧入搶購物資人潮，罐頭、泡麵等架上幾乎都已搶購一空，有網友還表示排隊從1樓排到2樓，還有民眾路過台南美式大賣場，發現人潮已經排到戶外。

排隊一小時還未能結帳 貨架空空如也 點擊放大瀏覽現場照片▼▼▼

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網友Zhi Hsu也在爆怨公社發文：「只是平常六日買菜，被人龍嚇到，排隊到結帳花了50分鐘，第一次那麼認真逛超市，隊伍排超長，所有區都經過。」有網友看到一張張排隊搶物資的照片，忍不住提醒：「不要跟著一窩瘋的去搶物資，這樣反而會讓自己暴露在更多的人群中！就像颱風沒來菜價先漲然後一堆人搶購一樣，台灣人做什麼都跟風。」「這樣更危險，密度空間，空氣不流通，購物籃大家摸來摸去！」「請支援收銀~~刷起來」「一堆人擠一起，結果一起中一起隔離嗎？」「就一群XX，本來三級還沒搞到不能移動。這一群下去只要再爆個大的連續七天達成百例就恭喜大家達成LEVEL 4成就，關好關滿。」「搶糧食就算了 為啥要搶衛生紙？」

台灣行政院昨天上午10時45分臨時召開記者會宣布疫情升級措施，5/15至5/28台北市、新北市升為三級警戒。9大防疫指引：１、外出時全程佩戴口罩；２、避免不必要移動、活動或集會；３、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會；４、自我健康監測（有症狀應就醫）；５、營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離；６、職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如異地、遠距辦公、彈性時間上班）；７、餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶；８、婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消；９、公共場域、大眾運輸加強清消。

第三級警戒區域應額外關閉場所如下：1、觀展觀賽場所：展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所；2、教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、學教育館、圖書館）、老人共餐活動中心等其他類似場所；3、醫療體系應變暫緩非緊急手術、處置、檢查擴大開設專責病房分艙分流設置戶外篩檢站以採檢廣泛運用遠距醫療於門診病患；4、第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。

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