台灣疫情｜外賣腿蛋治似「用口切邊」　「受害者」網喊無法接受

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-03 09:00

一名台灣女網友發文爆料，點外賣時意外收到店家「贈送」自己沒點的「火腿蛋切邊三文治」，不僅沒包好便和她點的食物放在一起，「切邊」方式亦很嚇人，疑是有人吃過，在疫情下尤其令人無法接受，不禁高呼：「這是人工切邊嗎？真的無法接受！」

網友曾小姐發表在爆廢公社二館：「點外送，結果剛打開看到這一幕頓時傻眼。這是怎樣？這是怎樣……？」（點擊放大瀏覽有關照片）▼▼▼

「後來想到我根本沒點這個，但跟我的早餐放在一起，每個紙袋還都沒封口！天啊！還是覺得蠻噁心的！這是人工切邊嗎？真的無法接受！我發誓我完全沒動，一打開就是這樣！不管怎樣，外送員還是辛苦了。」

貼文吸引大批網民熱論。網友回應：「這也太噁了吧」、「可能是忘記去邊弄完才看到，然後不想再做一次就乾脆直接手撕，不過這也撕的太誇張 」、「手撕去邊吐司」、「應該是吃到一半的放旁邊，不小心一起包起來的吧！」、「感覺被吃過的」、「一定是把自己吃到一半的，不小心順手一起放進去了」、「這真的太噁心了」、「我覺得很有可能是用手撕但會聯想到用嘴巴咬所以很噁」、「這是用牙齒去邊的嗎？」、「不懂外送員的心態。很不尊重自己的職業」、「可能是誤會，外送或店員自己的早餐吃到一半忙，忘了，裝在一起了」、「好不容易才把邊邊吃掉，準備待會好好的享用最好吃的部分。結果……」、「好用心，人工切邊，可是切得好噁」。

也有內行人指「出單（有銷貨憑單那張）跟貼在餐點上貼紙的時間是不對的，銷貨憑單跟貼紙的時間應該要是一樣的，所以不是店家裝錯餐點、就是外送員自己的早餐！店家不會故意把餐點做成這樣砸自己招牌的」、「正常來說外送員在送餐空擋要吃應該是很趕的，怎麼會吃了麵包邊一大圈，裡面的蛋跟火腿卻是完整的？如果真的是這樣，那這個外送員真的很閒」。

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