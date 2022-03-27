台灣疫情｜新增83宗去年6月以來最高　陳時中：口罩4月暫不鬆綁

台灣周日（27日）新增83宗COVID-19本土個案，創9個月來新高，中央流行疫情指揮中心表示，近期多數個案至少打滿2劑疫苗，以輕症為主，面對清明連假應保持戒慎不恐懼。



指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會中表示，所幸近期多數確診者已完整接種2至3劑疫苗，這波本土疫情幾乎都是輕症病例，呼籲民眾儘速完成接種，尤其年長者，以免接觸確診者感染釀重症。

指揮中心原打算自4月1日起口罩防疫措施有望再鬆綁，空曠處、唱歌或工作活動所需，可望免戴口罩，但如今本地疫情有升溫趨勢，指揮官陳時中表示，目前沒有4月鬆綁口罩禁令規劃，待這一波本土疫情確定受到控制，境內口罩政策才會有所改變。

台灣單日新增83宗本地個案，創去年6月以來新高。（資料圖片）

陳時中坦言，社區中確實會有隱形傳播鏈，追求零確診不可能，但仍會努力朝追求清零方向前進；面對即將到來的清明連假，呼籲民眾避免與不特定人士出遊，不可因完整接種就輕忽口罩政策重要性，疫苗搭配口罩雙重保障，能有更好保護力，以利維持戒慎不恐懼態度。

他表示，針對外界關注的防疫政策緊縮的停損點，需考量的因素包含醫療量能和重症比例，如超過負荷就需加強管制；所幸近期個案仍以輕症居多，一時之間還不會對醫療量能造成壓力，近期入住集檢所對象應降低收住非確診病人。

近期Omicron病例都是輕症個案，基層診所盼普發快篩試劑，以利盡快找出隱形確診者，阻絕傳播鏈在社區不斷擴大。陳時中表示，強力徵求配合公費快篩點，診所可以向衛生局申請。外界關注入境檢疫縮減為7天規劃是否延後實施，陳時中表示，考量需預留醫療量能，避免步上香港後塵，不排除延後放寬規定。