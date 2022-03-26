台灣最年輕死囚湯英伸槍決畫面曝光　拒打麻醉：這是我該受的刑痛

台灣丘丘合唱團團長邱晨（本名邱憲榮）24日病逝，享壽72歲。噩耗傳出後，許多人在哀悼的同時，也被喚醒了對「湯英伸事件」的記憶。



湯英伸是鄒族出身，原就讀嘉義師專，休學後赴台北工作，在老闆苛刻對待及狠酸「番仔」（稱呼外地人）下，憤而殺人，最後被判處死刑，成為台灣最年輕死囚，當年槍決的細節也被一一挖出。

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湯英伸是阿里山鄒族出身，原本就讀嘉義師專的他，在同學眼中是會寫詩、歌喉好的運動健將，不料在專四那一年因家裡出現重大變故，他開始有一些「爬牆、單車雙載、未繡名牌」等行為，被留校察看，後來父親替他辦理休學，他也只好回到家鄉生活。

湯英伸1986年決定從嘉義到台北打拼，不料找第一份工作時就遭人欺騙，被「賣到」洗衣店當廉價勞力，每天工作17小時還無休息日，日薪從說好的500元台幣變成200元台幣，在老闆苛刻對待及某次狠酸他「番仔」的情況下，他情緒失控，拿拔釘器將老闆、老闆娘及2歲女兒全數殺害。

湯英伸因為老闆苛刻對待及狠酸他「番仔」下，憤而殺害老闆一家人，最終被判處死刑。（ETtoday授權使用）

湯英伸1987年被依強盜殺人罪，判處死刑定讞並立刻執行，當年他還不到20歲，成為台灣最年輕死囚，引發全台關注，有多家媒體紛紛前往槍決現場外等候，1987年5月15日清晨5時許，湯英伸在土城看守所刑場伏法，讓他年輕的一生畫下句點。

據悉，當年湯英伸被判刑後，要在7天內執行死刑，各家媒體紛紛在土城看守所外等候。第3天清晨，看守所突然傳出敲鐵鍊（腳鐐）的聲響，不久後又連續傳出數聲槍響，直到法警開始燒冥紙，才確定湯英伸已經離世。

湯英伸被槍決後，有媒體拍攝到，有法醫拿著箱子走出土城看守所，經確認是湯英伸捐出的眼角膜，後續由於遺體移送至長庚醫院處理，無法確定其他器官是否有捐增。

湯英伸死刑時拒打麻醉，自認「罪有應得，所以必須接這個刑痛」，所以他當時承受非常大的痛苦。詭異的是，湯英伸死後手掌在胸前死死握住，不論是法醫或法警都無法掰開，直到他的爸爸湯保富上前處理，才順利掰開他緊握的手，手裡握著的是一條十字架項鍊，被強大的握力硬生生折彎。

湯英伸被判處死刑時還不到20歲，成為台灣最年輕死囚。（ETtoday授權使用）

邱晨1981年成立搖滾樂團「丘丘合唱團」，隔年推出首張專輯「就在今夜」，成為首個登上電視的搖滾樂團，專輯同名曲「就在今夜」更是轟動全台，在「湯英伸事件」發生後，他特別做了《特富野》這張專輯紀念外，也徹底離開主流音樂市場，投入另一個社會運動體系，希望用音樂讓大家重視台灣社會的多元文化。

對於這段逐漸被塵封的歷史往事，許多人不禁感嘆，「到今天我仍然對湯英伸的事件感到難過、痛心」、「台灣的司法也需要改革啊」、「以前的人對原住民極不尊重，以及黑化他們，這個案子我知道」、「如今這樣的悲劇，也常在移工與外配身上發生，人權的伸張的同時，應是普及於多元族群，一個都不該被遺忘」。

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