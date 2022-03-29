烏克蘭局勢｜回應跟隨美國制裁俄企　台國安局：一定列入考量

美國聯邦通信委員會（FCC）3月25日宣佈，將俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基實驗室三家企業列入「威脅美國國家安全」的電信設備和服務供應商名單。綜合媒體3月29日報道，台灣民進黨籍立委趙天麟關切，台灣是否跟進美國。台灣國安局長陳明通回應稱，一定列入考量。



據中央社報道稱，台灣立法院外交及國防委員會3月28日上午邀請陳明通作報告，並備質詢。趙天麟關切，台灣有關鍵基礎設施單位也會使用到卡斯巴基殺毒軟件，台灣是否跟進美國將此殺毒軟件列入黑名單。陳明通回應稱，一定列入考量，但他也提到，公共部門使用卡巴斯基的比例很低，近兩年大概2%至3%。

陳明通提到公共部門使用卡巴斯基的比例很低，近兩年大概2%至3%。（中國時報）

據路透社此前報道，美國聯邦通信委員會25日宣佈，將中國電信美洲公司、中國移動國際（美國）公司，以及俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基實驗室三家企業列入威脅美國國家安全的電信設備和服務供應商名單。

對此，俄卡巴斯基實驗室在一份聲明中回應稱，它對FCC的決定感到失望，並申明美方決定是基於政治理由做出的，此舉毫無根據，是對地緣政治氣候的回應，而不是對卡巴斯基產品和服務完整性的全面評估。

另外，中國駐華盛頓大使館3月25日對此回應稱：「FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商。美方應立即停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」