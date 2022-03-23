烏克蘭局勢｜台灣阿美族男子申請入烏傭兵：奉獻自己血換烏人自由

35歲台灣阿美族男子王芮緹，決心幫烏克蘭對抗俄羅斯，他上周六（19日）專程從台灣飛到芬蘭，周一（21日）向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，經初審面試，目前正等待是否取錄的通知。

王芮緹接受《中央社》越洋電話訪問指出，看到新聞中的殘酷景象讓他很悲傷，沒想到21世紀還有戰爭，盼能為捍衛人類自由價值盡一份心力；自己沒有錢，但願意「奉獻自己的血換烏克蘭人的自由」。



報道稱，王芮緹曾為替已故女友完成前往梵蒂岡夢想，2016年開始騎腳踏車窮遊世界，2017年在芬蘭因自行車遭竊行程受阻，卻登上當地傳媒頭條，獲得芬蘭民眾熱烈捐助。他稱參戰這件事適合沒有牽掛的人去做，「如果我不幸走了，剛好可以去見她（前女友）」。

王芮緹周一早上前往烏克蘭駐芬蘭使館，流程包括先填申請書、約10分鐘的面試，面試官會詳細詢問相關作戰經驗；他則回答在台灣服役時是憲兵站哨兵，並告知面試官自己受過基礎軍事訓練，會使用槍械。

由於此前傳出有奸細以傭兵名義混入烏克蘭軍隊，王芮緹說，烏克蘭目前對招募國際傭兵的審核較嚴格，加上不確定能否取錄，在等待電子郵件回覆之時，他今晚先搭船前往拉脫維亞，再騎車經由立陶宛到波蘭；若烏克蘭駐芬蘭使館拒絕參戰申請，可能會嘗試在立陶宛等沿途國家再試試看。

王芮緹表示，沒料到芬蘭現在是攝氏零下2度低溫，儘管沒帶足厚重保暖衣物，這兩日又睡在故障帳棚，但往昔旅行已多次遭逢死劫和各式挑戰，最後總獲得意想不到的保佑與祝福；他希望這次也能逢凶化吉，完成自己為烏克蘭人民盡一份力的心願。

蘇貞昌：不鼓勵民眾去打仗

對此，行政院長蘇貞昌周二（22日）表示，年輕人保家衛國，並一起為普世價值努力，都是值得肯定，但是不是去那裏打仗，國防部長邱國正已回答說不鼓勵，這也是對的。被問及是否會比照南韓對赴烏參戰國民開罰，蘇貞昌說，台灣是法治國家，各種行為若要處罰，是需要立法院通過的法律。

外交部發言人歐江安則同日在例行記者會表示，不鼓勵民眾做出可能危害生命安全的舉動，但依法不能限制民眾人身自由，希望民眾做決定前「先打電話跟外交部聊聊」，以充分理解行動風險。

外交部表示，波蘭駐台灣機構日前也特別澄清網傳不實資訊，波蘭駐台代表處並未提供任何協助台灣民眾參與烏克蘭志願軍的消息。