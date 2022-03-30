台灣吹捧澤連斯基抗俄算哪門子典範？

撰文：衛城
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英國《金融時報》（Financial Times）當地時間3月29日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）率領國民抵抗俄羅斯入侵的種種作為，促使台灣針對中國大陸的可能攻擊調整自身防禦計劃，「澤連斯基讓人民看到他既沒有逃、也沒有躲」，「領袖必須站出來」於焉成為了澤連斯基為蔡英文以身試法的典範。

信奉典範、擠身全球某一種意識型態領導的「典範」，是近些年蔡英文政府「甜頭不斷」的一股政治號召，既用於內宣，滿足台灣社會自信與鞏固自主性，對外方面，也給予美歐等西方國家只需要口惠加持台灣，且無須負擔其他實質成本，內外兼修下，台灣官民早已對台灣成為某種典範、致力學習成為某類典範上了癮。

美國國防部助理部長卡琳（右） 在參議院聽證會上表示，若中國大陸選擇侵略侵犯台灣主權，烏克蘭對俄羅斯軍隊入侵的頑強抵抗，可作為台灣自衛的典範。（AP）

就在《金融時報》報道台灣不具名官員吹捧「澤連斯基抗俄」可供台灣借鑑典範的同一天，蔡英文在台灣總統府接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson），威爾森致詞時表示，台灣的民主非常蓬勃發展，可以說是全世界的典範，台灣也展現出民主團結，不論是在立陶宛、烏克蘭、阿富汗或是香港。正如「外來的和尚會念經」一般，民進黨政府了解到光是自言自語是不足說服自己與台灣大眾，來自西方民主國家政客以上位者之姿發言的靡靡之音，才能將原有的自強敍事說得更加動聽。

是以，「外來的和尚會念經」不啻是不擇手段保護自己的一種做法，儘管愚蠢，存乎人性不易改變，但問題是，民進黨政府多番刻意以西方認可的典範，加身政權鞏固，滿足了形而上的歡愉，卻無助形而下的具體保護——根本的問題在於，會念經的不能只有外來和尚。

2022年3月10日，烏克蘭馬裏烏波爾一名男子走在被轟炸過的街上。（AP）

相對於民進黨過去時而興起的政治主張，如陳水扁在第二任期結束前的2007年，發起以台灣名義加入聯合國之舉，儘管極度衝撞兩岸關係，但細究訴求目標，終究收斂到其一心向往的獨立建國實處上。反觀如今的民進黨眾，或鑑於兩岸實力對比懸殊，來日不可追，又或鑑於台灣社會已看清了台獨缺乏現實可能性，俗不可耐，蔡英文政府只能改弦易徹，退縮到以抽象的台灣價值收攏支持者，再從外部取借被西方認可的民主價值典範，回頭鞏固實已被抽象透支的台灣主體，自我放逐成一類典範癮君子。

如果說民進黨借西方認可的價值內銷台灣政治運作，尚且還是一類策略操作，但透過不具名官員訴諸西方媒體，言稱台灣從烏克蘭抵禦俄羅斯進擊，澤連斯基大秀影片宣傳等事值得台灣借鏡，得出「蔡英文也必須效法澤連斯基」的結論，這可就令人咋舌，體現出民進黨人早已喪失見賢思齊、見不賢內自省的理性成份。民進黨官員高度讚許澤連斯基在基輔街頭透過影片對國民信心喊話，又利用視頻向外國政府和國會發表演說，這是倒果為因的自欺之言，民進黨人忘記的道理是，如果能爭取和平，和必要承受戰爭後果？澤連斯基若此前有能力回應局勢壓力，根本就無須走到今日胡沙滿鬢，同時連帶使上百萬烏克蘭人民步上流離失所的落魄之境。

然而，此情此景在民進黨人的眼界中，卻是大開「兩岸要戰，台灣當像烏克蘭」的腦洞，甚至奉為當追隨之的典範，「要和沒有，要戰不怕」，可謂是將典範狂熱推進到了新一重的境界。一個管控安全局勢無能到只能在街頭直播喊話的總統，何以典範？民進黨官員有心效法之前，該先問問反戰的台灣社會有沒有同樣的嚮往。

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