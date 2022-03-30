台海解碼｜北京立不立「統一法」　這個問題要由蔡英文回答

中國大陸兩會已結束，但北京會否制定「祖國統一法」的話題並未隨之消散。先是大陸國台辦發言人朱鳳蓮3月16日在例行記者會上接受官媒央視總枱記者提問時，稱將「認真聽取和研究」；接着國台辦旗下傳媒「中國台灣網」3月22日發表評論文章，指《分裂國家法》也是「祖國統一法」。

陸委會主委邱太三又在近日拋出「兩岸互相承認主權」說法，令台海政治關係再掀波瀾，民進黨政府一再往「兩國論」踩線，更讓外界好奇中共會不會出手「統一法」作為應對。



朱鳳蓮當天在記者會上的說法，儘管台媒多數放大「認真聽取和研究」關於「祖國統一法」的提案，但她仍延續大陸官方一貫論調，強調《反分裂國家法》實施17年來，在「反獨促統」各方面「已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用」。這一點也體現在「中國台灣網」隨後的評論文章，該文指《反分裂國家法》的重要目的在於打擊「台獨」，然當中也有相當條文在於促進兩岸交流合作，並以粗體字指明，「《反分裂國家法》既反『台獨』，也促統一，本身就是一部寄希望於台灣人民、倡導擴大民間交流、增進兩岸心靈契合的『祖國統一法』。」從朱鳳蓮到「中國台灣網」，可以視為大陸官方對於制定「祖國統一法」傳言的表態與回應。

值得回溯的是，制定「統一法」的呼聲在大陸始終未曾停歇過。早在陳水扁執政時期，由於民進黨政府「一邊一國」論與各種往台獨靠攏的言行，2004年便傳出中共人大常委將研擬製定反台獨的「統一法」；不過中共最後在2005年正式端出來的則是《反分裂國家法》。蔡英文執政後，訂立「統一法」的聲音再度出現，特別是2020年伴隨着特朗普（Donald Trump）競選連任、頻頻靠着台灣問題激化中美對立，官媒新華社亦就傳聞向國台辦提問是否可能推出「國家統一法」。再到拜登（Joe Biden）時期強化遏制中國的印太戰略，2022年2月一向主張「和統」的大陸學者章念馳又撰文主張大陸對台當務之急乃創建「統一法」，攪動了兩岸的敏感神經，尤其是在「和統無望論」甚囂塵上之際，受到不少大陸民間輿論的批評。

2005年中共出台《反分裂國家法》至今已17年，大陸官方認為對「反獨」與「促統」都收有成效。（資料圖片）

可以發現，大陸官方在面對類似的問題時，標準答案都是解決台灣問題必然以《憲法》與《反分裂國家法》為依歸，認為既收到震懾台獨的效果，也宣示必將完成國家統一。與此同時，還可以發現，大陸官方並沒有對「統一法」的聲音進行「清零」，也從來沒有正面加以否認，甚至幾次都是由新華社或央視等官媒記者在國台辦記者會的場合發問。以「台獨頑固分子」清單的出台軌跡來看，「統一法」的可能並非為零，維持着探尋風向以及對民進黨政府「聽其言觀其行」的彈性空間。

特別是在中美博弈的百年變局下，雖然暫時有烏克蘭戰爭令美國分心，但對華府精英而言，中國崛起才是其維繫帝國不墜最大的絆腳石，而台灣牌更是其必然挑動、劍指北京的重中之重。可以看到，中方透過幾次領導人和高層官員會面的場合，向美方不斷傳遞台灣問題的嚴重性；但美方空有「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突）的口頭宣稱，在實際做法上依舊透過國會立法、特使訪台、外交衝撞等方式，對台灣的蔡英文政府傳達「代理人」訊息，聯手對「一中」進行虛化和掏空。

習近平3月18日晚間與拜登視頻通話。習近平表示，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響；拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰，不支持台獨，無意與中國發生衝突，美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。（新華社）

近期以來，蓬佩奧（Mike Pompeo）在台灣演講宣揚「外交承認」，安倍晉三則再提「台灣有事等於日美同盟有事」；而民進黨政府方面，相比於去（2021）年雙十演說蔡英文的「互不隸屬」論，陸委會主委邱太三更進一步倡議「兩岸互相承認主權」，無疑是為「中華民國台灣」的論述夯實「兩國論」的內涵。美台往「台獨」紅線邁步而去的做法，北京不可能當作沒看到且不當回事。

對中國大陸而言，「反獨」與「促統」是解決台灣問題一體兩面的戰場，而《反分裂國家法》標明、劃明瞭底線，至於如何完成統一，北京顯然有意撐大戰略空間。從「新時代黨解決台灣問題的總體方略」寫入中共第三份歷史決議之後，北京一方面不再模糊「武統」與「和統」的關係，同時一步步開展統一的執行方案（「兩制台灣方案」）與統一後的治理藍圖擘劃，看得出來即將到來的二十大，中共相當有可能借由「總體方略」的鋪陳，對解決台灣問題的程序提出策略性的部署。

台陸委會主委邱太三（圖）日前在立法院公開喊話，指馬英九關於兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的說法已經不足，他主張兩岸應「互相承認主權」。（Facebook@大陸委員會）

朱鳳蓮3月16日應詢答覆的最後，其實留下了一個伏筆。她說：「我們將根據形勢發展變化，加強運用法治方式和法治力量打擊『台獨』分裂勢力，推進祖國統一進程」，在肯定《反分裂國家法》作用的同時，並未將「統一法」的可能性給完全說死。中國大陸正在醖釀的對台「總體方略」，可以預見將涵蓋從「反獨」到「促統」再到「統一後」的「全過程」，就算沒有「統一法」之名，也或將具備其實。屆時對於台海會不會有更為嚴厲和緊縮的下一步，當然還得看蔡英文政府與美國往「台獨」脱軌到了什麼地步。