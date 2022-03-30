台灣疫情｜增56本土病例基隆警局群聚擴散嚴重　累計19不明傳播鏈

台灣中央流行疫情指揮中心今日（30日）公布新增56宗本土及107宗境外輸入新冠肺炎確診病例，本土個案中以基隆銀河小吃店衍生的警局群聚擴散最嚴重。另外，截至目前累計共19條不明傳播鏈。



新增本土個案為36宗男性、20宗女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。基隆銀河小吃店衍生的警局群聚案再新增19人染疫，總計已有68人確診。指揮官陳時中證實將前往基隆了解情況。

大潭電廠新豐移工宿舍群聚則延燒至桃園、新竹，新增12人確診，另有1人調查中。指揮官陳時中表示，確診者主要仍集中於原本場域，但鄰近包商也有一名移工確診，令人憂慮，目前已進行全公司PCR進一步釐清。而新北樹林科技公司方面，基因定序出爐為BA.2.3第22條Omicron序列，是日新增6人染疫。

另外，不明傳播鏈增加較多，陳時中亦對此表示很亂，很發散。其中包含4條感染源待釐清傳播鏈，分佈於桃園、新北及台中。

至於境外輸入病例，為51例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南20宗、印尼12宗、美國及香港各4宗、泰國3宗、緬甸、澳大利亞、韓國、菲律賓及馬來西亞各2宗、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯及印度各1宗，另45宗調查中。入境日介於今年1月26日至3月29日。