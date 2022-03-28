台灣疫情｜本土病例暴增網民喊「不想變香港」　專家揭關鍵因素

台灣27日新增83例本土案例，創下今年新高，也是自2021年6月來最多的個案，分別為桃園52例、基隆19例、新北6例、台東4例以及高雄2例，還有9條傳播鏈尚未找到感染源。



不少民眾憂心疫情再起，會步入香港後塵。前台大醫院感染科醫師林氏璧直言，如果不想成為香港，就請身邊那23％連一劑都沒打的75歲以上老人家，盡快接種疫苗防重症。

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香港第5波疫情從年初開始升溫，累計超過100萬人染疫、7039人死亡，其中96%死亡個案為65歲以上長者，71%是80歲以上，大多數未打疫苗，整體死亡率上升至0.63%，沒有接種疫苗的死亡率是已接種疫苗的19倍。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，近期境外移入都在百例左右，相信疫情移入的狀況已經持續一段時間，本土增加83例並不意外，「其實，前陣子接近清零才讓我意外」。3月以來大方向是解封，入境檢疫天數縮減到10天，社區會有案例是意料中的，重點一直在是否能即時匡列控制，讓案例（特別是重症和死亡）可以壓在承受範圍內。

林氏璧強調，目前連第一劑都沒打的75歲以上長者還有23%，前一波Omicron疫情，只讓這數字從26%降至23%，「希望台灣不要變下一個香港的話，我們要努力把這數字降低」。

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