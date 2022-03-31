台灣疫情｜增87宗本土確診創今年新高　基隆群聚累計90人染疫

台灣的本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（31日）公布新增87宗本土確診及152宗境外輸入個案，雙雙創下今年以來新高。



疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的87宗本土個案中，有75宗與已知群聚事件有關，另有12宗為新增感染源待釐清個案。

在原有傳播鏈上新增的有基隆小吃店群聚22宗，樹林科技廠13人、新竹大潭電廠10人、台中婚宴群聚9人、台東卑南家庭群聚4人、舞蹈老師群聚4人、中山區家庭竹北燒肉店群聚台銀行員相關3人、中和某公寓7人、松山家庭群聚1人、三重業務員群聚1人、永和家管用餐群聚1人。其中，基隆小吃店群聚已經累計有90人確診。

陳時中表示，上次境外輸入單日最高是124宗、本土最高是83宗，而今日數據則雙雙創下新高。

至於基隆疫情持續擴大，陳時中昨日（30日）宣布基隆將進行「類普篩」，找出社區感染源，台北市長柯文哲則認為，當局需要定調，「要清零還是與病毒共存，地方才能配合。」

對此，陳時中回應，台灣與其他與病毒共存的國家染疫率「不能相比」，台灣差不多約千分之一，疫率相對較低的時候，要盡量維持社區安全。