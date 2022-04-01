台灣疫情｜增104本土個案創今年新高　官方放風未來或與病毒共存

台灣中央流行疫情指揮中心今日（4月1日）公布新增236宗新冠肺炎確診病例，包括104宗本土個案，創近來新高，另有132宗境外輸入個案。



是日新增本土個案為45宗男性、59宗女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分布在基隆、新北、桃園、台中、花蓮等縣市，其中2縣市新增傳播鏈，包括桃園某電商公司暴增22宗確診，花蓮慈濟醫院也新增6宗，包括3名醫護，3名確診病童及家人。

境外輸入方面，為71宗男性、59宗女性、2宗調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，為印尼23宗、越南13宗、泰國9宗、美國7宗、香港及新加坡各4宗、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3宗、意大利、印度及瑞士各2宗、捷克、芬蘭、中國大陸、日本及英國各1宗，另49例調查中。入境日介於2月22日至3月31日。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

近期台灣傳播鏈以台中婚宴與基隆小吃店情況較為嚴峻，對此醫生沈政男在Facebook發文痛批若事先知道台中這對新人要辦自助餐婚宴，必會警告他們不要辦，否則蜜月將在隔離中進行，並認為這就是防疫措施趨近於零的證明。他最後表示「最可怕的還沒來」，呼籲民眾千萬不要鬆懈防疫，清明節連假避免去高風險場所，昐大家再給台灣一次清零的機會。

就要清零或與病毒共存的問題，台北市長柯文哲前日（3月30日）表示大概還有1周可以思考防疫戰略要怎麼訂，如要清零，要想好經濟代價是多少，如與病毒共存，會面對社區感染人數上升、死亡人數出現，「多少是我們能忍受的？」

對此，陳時中昨日（3月31日）表示，台灣未來當然有可能走向共存，因為病毒傳播力非常強，但目前能做的情況，是先把社區弄安全。

蘇貞昌今拋「新台灣模式」。（中國時報）

行政院長蘇貞昌今日亦拋出防疫與經濟並行的「新台灣模式」，指經過兩年多的經驗跟信心，台灣要逐步解封、漸漸放緩，但同時強調不會像一些國家那樣，突然讓大家都把口罩拿掉，什麼都不管，造成確診大增。

蘇表示，台灣現在疫苗足夠、疫苗覆蓋率挺高，醫療資源也相當充足，為了盡快過正常生活，要冒一些成本跟風險，而政府會隨時盯緊各種變化，因應情況調整，不會是一成不變；又指目前沒有封城的規劃，現在沒有到這樣的程度。