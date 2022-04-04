陳時中反擊王喜：不許對醫護人員有行為或語言暴力　台灣有法律在

香港藝人王喜昨日（3日）在Facebook發文怒稱在台灣入境做核酸檢測時被醫護人員戳傷，鼻孔血流不止。他要求採檢的醫護人員「自首」，更曾一度發出莊人祥（台灣衛生福利部疾病管制署副署長）的黑白照。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（4日）回應稱，「來者是客，任何不舒服我們都願意表達歉意」；但醫療機構中不允許對醫護人員有行為暴力或語言暴力，若民眾不舒服要申訴的話都有管道，「來者是客，盡量讓他賓至如歸，但是台灣有法律在」。



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陳時中又指出，入境者也要明白落地採檢是防疫重要政策，大家都需要配合。機場採檢到現在採檢7萬多人，檢驗出2832位確診，對於邊境和社區保全都極具意義，醫護人員都非常辛苦隨時待命採檢，接觸風險也提高很多，他對於檢疫人員表達最大謝意。

對於民眾反映王喜的情況並非單一個案，而且機場使用採檢的棉棒比較粗，陳時中則表示，不會為了機場採檢把棉棒做特別大，製造都有一定的規格，「我想這是不實傳言，每廠牌各有不同，但不會為誰量身訂做比較粗的棒子」。

此外，王喜一度在Facebook上放上莊人祥的黑白照以示不滿，雖然後來撤照道歉，但卻打錯莊人祥的名字為「莊天祥」。莊人祥今日則回應稱，「打錯名字是無心之過，本人接受其道歉，祝他早日康復」。