王喜台灣檢測受傷非個例？其他「爆鼻」旅客：機場慘叫聲此起彼落

香港男演員王喜昨發文描述入境時，在桃園機場PCR採檢遭捅傷流鼻血，採檢人員立刻匆匆離開，引發不滿。另一名入境旅客J先生也有類似經歷，他說，採檢前只拿到一包器械，沒有任何衛教，他採檢完無預警噴血，也沒有人協助止血或關心旅客自行止血情況，當他提出疑問，採檢人員也只是擺擺手叫他走開，現場旅客慘叫聲此起彼落，瀰漫恐懼氣氛。



「旅客都很配合，但請不要糟蹋我們的配合。」J先生說，如果能在事前講清楚採檢方式和工具，有多少機會會有什麼意外、發生時怎麼處理、備用口罩和衛生紙在哪裡，不要這樣不聞不問，旅客不會有這麼多負面的感受。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝表示，感謝旅客配合也向旅客致歉，未來可以往增加衛教說明的方向努力。

J先生因為工作關係需要經常旅行，最近一次是3月30日從洛杉磯入境台灣。J先生表示，不知道為何台灣機場現在不用深喉唾液PCR，抵台當天他拿到採檢包，發現棉棒比過去在國內外做PCR所用的棉棒都還要粗很多，他覺得很困惑，但現場完全沒有衛教說明採檢方或工具，現場人員給人的感覺就是「希望你趕快做完、趕快走」。

輪到J先生受檢時，棉棒一拔出來就噴鼻血了。J先生為了止血，趕緊衝進廁所拿衛生紙，回到座位上時已經滿臉是血。坐他後面等候採檢的外籍旅客看到他的臉，都嚇傻了，現場受檢旅客的慘叫聲此起彼落，J先生說，在國內外採檢過十幾遍，沒遇過這種充滿恐懼的採檢場景。

J先生說，他拿著衛生紙，想去跟採檢人員反映，但採檢人員連話都不回，只是擺擺手叫他走開。「我們不是奧客，很多事情只要能忍，都忍下來了」，令人不能接受的是毫無說明，還要人百分百配合的態度，以及提出不同意見就要被公審的社會氣氛。旅客都很配合，「但請不要糟蹋我們的配合」。

王必勝表示，感謝旅客配合，也向旅客致歉，可能是因為工作人員已經著裝，要說明也不方便；針對旅客建議的加強事前衛教，可以考慮以文字或影片的方向做。日以繼夜、犧牲假日的機場採檢人員是第一線中的第一線，他不會責備，一切執行公務的困難，由他來負責。

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