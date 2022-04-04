王喜台灣檢測被「捅爆鼻」公審醫護　遭當地網民圍攻：不歡迎他來

港星王喜3日飛抵台灣桃園機場，稱做PCR時被採檢人員戳傷，鼻孔血流不止，他確診是陽性，卻拒絕更換沾血口罩，沿路不斷發文自拍，甚至PO出莊人祥（台灣衛生福利部疾病管制署副署長）黑白照，對此，ICU醫師表示剛下飛機鼻黏膜脆弱，流鼻血的確有可能，但不贊同他刻意帶風向的行為，呂秋遠則揪出他過去的爭議舉動，認為此行徑相當惡劣：「我不歡迎他來台灣。」



對於王喜採檢受傷風波，ICU醫師陳志金表示：「戳鼻子做PCR檢查，的確有可能會造成流鼻血，尤其是剛下飛機，因為機艙的空氣比較乾燥，鼻黏膜比較脆弱。」說明採檢人員一定會遇過類似情況，第一時間會道歉外，也會壓迫止血並送上衛生紙和新的口罩，但王喜刻意繼續戴著血口罩，沿途不斷自拍發文，還用了「通緝兇手」、「報警處理」等字眼，讓他不知道用意何在。

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陳志金也提醒，「王先生，別忘了這裡是台灣，我們會體諒前線醫療人員的辛苦，我們是不會這樣獵巫的，所以，別想在這裡帶什麼『台灣做得很爛的風向』，會呼應你的，大概都是同路人～」，底下也有網友表示，自己過去因工作時常需要採檢，見血率大概是50％，採檢流血其實並不罕見。

不只如此，呂秋遠也發長文替醫護人員抱不平，採檢人員第一時間離開是立刻要送檢體，且接下來也有其他人員協助止血卻被拒絕，而他持續用「自首」、「通緝」、「莊人祥黑白照」等侮辱方式來「捍衛」權利，實際上卻是反映出一種惡劣心態：「你們台灣人就是好欺負，就是欠罵。」

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