王羽病逝｜台灣年逾萬人中風離世　醫生籲有三種症狀速求醫

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，今晨（5日）因呼吸衰竭在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。王羽晚年曾因出血性腦中風，兩度經歷開顱手術。

台灣傳媒《中央社》報道，腦中風每年在台灣奪走過萬條生命，而三高疾病、煙酒都是高危因素。有醫生呼籲民眾養成量血壓習慣，當出現臉歪、單手無力、講話不清楚等症狀，必須及時就醫。



台灣衛生福利部國民健康署統計資料顯示，中風是造成全球人口死亡與失能的主因，終生的發生率是1/6，全台每年約有4萬到6萬人罹患中風，超過1萬多人因此病逝，高居10大死因第2名至4名。

台大醫院神經科主治醫師鄭建興指，中風患者以60歲以上居多，中風型態又分為3種，以血栓阻塞血管導致的缺血性中風最多、佔約75%，另外20%是血管破裂導致的出血性中風、嚴重度較高，還有5%是和腦瘤破裂有關的蜘蛛網膜下腔出血。

「獨臂刀王」王羽在台北振興醫院安詳辭世。（台北金馬影展執行委員會）

他指出，高血壓、高血糖、高血脂等「三高」疾病是中風最主要的高危因素，其中以高血壓影響最大，血壓愈高，對於腦部小血管衝擊愈大，一旦血管抵受不住壓力就會破裂；即使沒有出血，也可能造成血管硬化或狹窄。同時，煙酒、心律不整等心臟疾病，也是造成腦中風的誘因。

鄭建興指，中風不僅死亡率高，還有可能出現行動不便或講話、吞嚥等後遺症，最常見為吞嚥時嗆到導致吸入性肺炎，引發呼吸衰竭而死。他呼籲三高患者需每天量血壓，一般人亦應從年輕時就養成量血壓習慣，以免錯失及早治療時機。

香港衞生署衞生防護中心提醒，為預防中風，市民應保持良好的生活習慣，包括戒除煙酒、作息定時；保持心境平和，加上適當有恆的運動；注意均衡飲食，避免進吃太多肥膩食品或甜食。另外，控制高血壓與糖尿病能有效減低患腦血管病的風險。