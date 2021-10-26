港識深事｜IT男出差做頸部按摩後暈眩兼狂嘔　確診腦中風險癱

深圳一名肖姓男子早前赴上海出差期間，因脖子痛而在當地接受頸部按摩，詎料後來開始暈眩作嘔，就醫一查竟發現小腦明顯缺血，原因是按摩導致腦梗塞（缺血性腦中風），嚴重可能致癱瘓甚至死亡。



據了解，肖男在IT業工作，上月底出差期間因脖子痛了一整天，以為「落枕」，遂到養生館做了頸部按摩，並得到緩解。詎料，他返深後常常感到疲憊，早上要睡到八九點，午覺後還要再睡兩三個小時。10月7日晚，正在做飯的他更是突然暈眩，之後更嚴重嘔吐。一開始，肖男以為是之前喝的牛奶變質，遂到深大總醫院就醫，在排除了急性腸胃炎和食物中毒，急診醫生建議他轉去看神經內科。

後來，醫生為肖男進行血管攝影DSA檢查，結果發現其脖子右側椎動脈管壁內膜撕裂，長度大約13至14厘米，血流進入了動脈內膜與中膜之間形成「假腔」，後者擠壓「真腔」導致血管堵塞。若不趕緊讓閉塞的椎動脈重新開通，肖男缺血情況會加劇，更可能引致癱瘓甚至死亡。

幸好在10月15日，肖男接受微創的右側椎動脈腔內支架植入術，手術非常順利，目前肖男已康復出院。他憶述，按摩期間已覺得師傅手法粗糙，力氣特大，未料自己為此會差點小命不保。醫生則提醒，脖子上分布着大量大小血管，若粗暴按摩，可能引發災難性後果。