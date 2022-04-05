王喜在台檢測受傷　台作家列六疑點：不信港人不知衛生紙可擦血跡

王喜3日入境飛抵台灣桃園機場，自爆做PCR時被採檢人員按頭，導致右鼻孔受傷血流不止， 以「追兇」、「通緝」等字眼斥責第一線醫護人員，還PO出莊人祥黑白照，引發軒然大波。台灣作家苦苓以《6個不相信》發文，質疑整個事件。



苦苓寫下6個不相信，包括「不相信台灣護理人員會使用暴力檢測方式」、「不相信謢理人員會因檢測導致對方流鼻血後落荒而逃」、「不相信香港人會不知道衛生紙除了擦屁股也可以用來擦血跡」、「不相信正常人會拒絕乾淨囗罩而繼續戴染血口罩」、「不相信正常人會把造成他流鼻血的對象當兇手通緝」，最後更說：「不相信把別國政府防疫官員肖像用黑白照刊出，還說『我不認識這個人』。」

【懶人包】王喜台灣檢測被「捅爆鼻」公審醫護 遭當地網民圍攻：不歡迎他來（點圖了解更多）▼▼▼

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支持苦苓發文的網友輪番留言，「我只相信他是來亂的」、「他還要醫護人員給個說法，真當自己是大爺」、「老師所說的6個不相信，我全都信」、「結論：我不相信他是正常人」、「苦大師把我心中的想法及疑問都說，真是過癮！第一線醫護人員辛苦了」、「演過頭了，只令人反感」、「誇張的形容還陽性欸」、「他不是正常人」。

【苦苓Facebook全文】《6個不相信》

對於香港自稱藝人的王喜（我問了幾個香港朋友，沒人聽過他）的事件，我有幾個不相信：

1.我不相信台灣任何一位護理人員會使用這種暴力檢測方式：一手硬是壓住他後腦、一手用力把他捅到流鼻血為止。

2.我不相信台灣任何一位謢理人員會因為檢測導致對方流鼻血（注意，只是流鼻血哦）就會完全不加處理的￼落荒而逃、行蹤不明。

3.我不相信任何一位香港人會不知道衛生紙除了擦屁股也可以用來擦血跡。（王某以「那是廁紙」為由拒絕防疫人員提供的衛生紙）

4.我不相信任何一位正常人會拒絕防疫人員提供的乾淨囗罩、非要繼續帶（戴）著染血的口罩（這樣其實已經有可能傳播病毒），而且還把這個「驚悚畫面」到處散播。

5.我不相信任何一位正常人會把造成他流鼻血（again，只是流鼻血）的護理人員當做「兇手」，要「通緝」人家、還要求人家「自首」——請問他根據的是「香港國安法」嗎？

6.我不相信任何一位正常人會把別國政府防疫官員的肖像故意用黑白照刊出，然後還抵賴說「我不認識這個人」（不認識你登個屁呀！有種你登館長的試試看⋯）



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】