台媒：美軍海豹七隊於2019年曾協訓金門「海龍蛙兵」

美軍特戰單位赴台協訓台軍已非機密。據台媒《中國時報》4月6日報道，隸屬台陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營的金門「海龍蛙兵」，曾在2019年與來台美軍的海豹七隊成員以及特殊艇隊參與美軍代號為「閃光」的協訓。



報道稱，這項代號為「閃光」的協訓為期4周，自2019年4月22日至5月19日。為此，位於金門的兩棲偵察營還特別製作中英文的紀念獎牌，並陳列於隊史館內。

報道又稱，美軍特種部隊近年都會派成員來台協訓台軍特戰部隊，而2019年協訓金門「海龍蛙兵」的是美國海豹七隊成員以及特殊艇隊成員，均為現役軍人，但人數不多。

據了解，協訓地點並不在金門，而在澎湖與台灣本島。這是由於金門與大陸僅一線之隔，美軍若直接前往金門協訓「海龍蛙兵」，會過於敏感。

報道又稱，美軍在台已有10多年，以往台當局都低調以對，直到台灣總統蔡英文2021年接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，首度證實美軍存在於台灣，但蔡英文沒有透露人數。據美國國防部下屬的人力資料資源中心2021年下半年的數據，現役美軍在台人數從2016年的7人，增加到2021年的30人，另有15名美國國防部的外聘人員，2021年合計有45人。

報道提及，「海龍蛙兵」是蔣介石當年指示「金防部司令官」胡璉組建，並由蔣經國命名，成立之初即由美軍訓練，曾到大陸多個島嶼執行「突擊任務」，有些計劃還是美軍策動，在兩棲偵察營隊史館均有介紹任務名稱與代號，以及突擊地點和路線。