疫情｜台灣啟動新防疫模式：不求全面清零　重減災及自主應變

據台媒中央社報道，台灣行政院會今天（7日）通過衛福部「COVID-19疫情現況及應處」報告，將啟動「新台灣防疫模式」，防疫著重減災以及民眾與企業的自主應變力。

行政院長蘇貞昌表示，不會追求全面清零，也不會放任病毒肆虐。



台衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處」，提出啟動「新台灣防疫模式」，透過積極防疫、穩健開放，兼顧經濟發展與民眾正常生活。

蘇貞昌表示，台灣今年本土確診2000多宗中，僅5宗中重症，99.7%以上皆是輕症或無症狀，因此現階段目標為重症求清零及防疫減災，非追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐，而是在正常生活、積極防疫、穩定開放下，兼顧經濟與民眾生活。

蘇貞昌：鼓勵地方多開設加強型防疫旅館

蘇貞昌要求台灣中央流行疫情指揮中心保存醫療量能、降低死亡與重症，持續讓輕重症分流，讓重症與高齡確診者在醫院收治，無症狀、輕症患者則在集中檢疫所與加強版防疫旅館，並鼓勵地方多開設加強型防疫旅館，讓社區的輕症確診者盡可能在地收治。他也提醒指揮中心持續提供誘因，鼓勵民眾施打第3劑疫苗。

衛福部則發布新聞稿指出，在新台灣防疫模式當中，建立「自主應變力」尤為重要，例如民眾需完成疫苗接種，落實佩戴口罩等防疫措施；企業機關則需成立防疫專責小組並置防疫長，一旦企業機關有個案出現時，須主動與衛生單位配合。

台灣疫情持續升温，台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日（7日）新增382宗本土個案，再創今年新高；另有149宗境外輸入個案。