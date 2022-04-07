台灣疫情｜專家預計單日確診或破千但不會破萬：沒做那麼多檢測

台灣疫情持續升温，台灣中央流行疫情指揮中心公布，周四（7日）新增382宗本土個案，再創今年新高；另有149宗境外輸入個案。

有台灣專家預測，台灣的本土個案會破千，但由於當地的檢測量不足，要破萬很困難。



據台媒《聯合報》7日報道，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，台灣單日確診數目不容易破萬，最重要的原因是「沒有做那麼多檢測」。他形容上海是拚命做核酸檢測，抓出全部個案，但台灣現況是醫療人員不想檢測那麼多，檢測也沒那麼方便。

基於以上因素，黃立民預期台灣單日個案很可能會破千，但是「要破萬很困難」。他指出，不是不會有過萬人確診，而是「即使有，也抓不出來，不過重症還是跑不掉」。

黃立民表示，由於台灣沒有拚命去做檢測，就會漏掉輕症和無症狀，「這就是台灣的現況，你很難改變它」。

據早前報道，台灣行政院會7日通過衛福部「COVID-19疫情現況及應處」報告，將啟動「新台灣防疫模式」，防疫著重減災以及民眾與企業的自主應變力。

台灣行政院長蘇貞昌表示，台灣今年本土確診2000多宗中，僅5宗中重症，99.7%以上皆是輕症或無症狀，因此現階段目標為重症求清零及防疫減災，非追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐，而是在正常生活、積極防疫、穩定開放下，兼顧經濟與民眾生活。